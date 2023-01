Bourges capitale du sport féminin

Bourges veut devenir l'ambassadrice du sport au féminin : la préfecture du Cher accueille les états généraux du sport féminin du 18 au 20 janvier : trois jours de tables rondes et de conférences pour améliorer la place des femmes dans le sport et donc dans la société. Il y a dix ans, Bourges avait déjà organisé ces premiers états généraux (réservés à l'époque aux sports collectifs). Depuis, plus rien, d'où cette initiative et Bourges compte en programmer tous les trois ans.

Il y a 10 ans, ces états généraux avaient débouché sur un livre blanc d'une soixantaine de propositions. Renaud Mettre , adjoint au maire de Bourges chargé des sports, s'en inspire aujourd'hui pour allouer les subventions aux associations sportives de la ville : " Nous avons instauré de nouveaux critères de subventions. Ils intègrent le nombre de licenciées féminines, le nombre de femmes au comité directeur, le nombre d'actions menées en faveur de la lutte contre le harcèlement et les discriminations ou encore le nombre de formations en faveur des encadrants pour lutter contre ces discriminations. Les clubs de football ou de rugby se sont interrogés car ils craignaient de ne pas avoir la capacité d'évoluer. En tout cas, c'est incitatif. Certains s'en sont emparés. Trois équipes féminines de football viennent de se créer . Ces critères permettront à plus de petites filles de faire du sport à Bourges."

ⓘ Publicité

Aurélie Bresson, fondatrice du media " Les Sportives " et présidente de la fondation Alice Milliat © Radio France - Michel Benoit

En France, les choses avancent, mais tout doucement : " Certaines fédérations ont instauré des contrats de professionnalisation pour certaines joueuses " a remarqué Aurélie Bresson, fondatrice du média, les Sportives. " On le voit dans le rugby, dans le football. Maintenant, des sportives vivent de leur sport. Ce n'était pas le cas, il y a dix ans. Mais on peut encore progresser énormément. En France, des championnes olympiques se retrouvent parfois au chômage ! "

Il reste tellement à faire : la visibilité du sport féminin n'est pas assez forte notamment dans les médias regrette Agnès Saint-Gès, présidente des Tango de Bourges, les championnes d'Europe de Basket : " On est qualifiées pour les quarts de finale de la coupe de France et ça n'intéresse personne sauf la presse locale. Les médias en revanche, couvrent la coupe de France qui n'en était qu'à ses 32eme de finale ! "

Bourges reste la capitale du sport au féminin avec son club de basket, les Tango qui affiche le plus beau palmarès des clubs français © Radio France - Michel Benoit

Moins de droits télé pour les clubs féminins notamment et un modèle économique spécifique à bâtir pour eux insiste. Aurélie Bresson : " On a tendance à toujours chercher des grands partenaires locaux ou internationaux, mais avant tout localement que les clubs féminins devront trouver des partenaires. Le sport féminin, c'est la proximité. Les Tango de Bourges l'ont bien compris ou les Neptunes de Nantes."

Le sport est l'un des vecteurs essentiels d'émancipation des femmes dans la société : " Les petites filles ont besoin de s'identifier à des modèles de réussite, à des modèles de sportives " explique Magali Bessard, adjointe au maire de Bourges déléguée à l'égalité Femmes-Hommes. " Ces modèles leur démontrent que tout est possible et qu'elles ne doivent surtout rien s'interdire en raison de leur genre. " Cela passe aussi par la présence de plus de femmes dans les instances sportives : elles ne président que 13 fédérations nationales sur 115...