Bourges : Collectoys leader des ventes aux enchères de jouets

Collectoys a désormais une réputation européenne. A l'approche de Noël, peut-être l'occasion d'acquérir un joli jouet... à ne pas mettre cependant entre toutes les mains car certains lots atteignent des sommes considérables. Beaucoup de miniatures de voitures, mais aussi quelques trains... Certaines miniatures s'échangeront à plusieurs milliers d'euros comme cette réplique de DS présidentielle : " Elle date des années 70 et avait offerte aux enfants lors d'un noël de l'Elysée avec une boîte spécifique. Elle pourrait atteindre les 2000 euros " détaille Cédric Casubolo, co-gérant de Collectoys. " La miniature la plus chère devrait être la Simca P60 crème avec le toit rouge. C'était une petite série chez Dinky Toys et pourrait être adjugée entre 4.500 et 5.000 euros."

ⓘ Publicité

Cédric Casubolo, co-gérant de Collectoys, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le jouet est un monde qui attire les collectionneurs. La société berruyère s'est spécialisée, il y a plus de vingt ans dans les ventes aux enchères de répliques miniatures : trains, voitures, avions. Il faut dire que depuis les années 70, certaines marques sont très recherchées : " Dinky Toys est sans doute la marque emblématique, la plus connue, mais il y en a d'autres comme CRD ou CIJ . ce sont des voitures au 1/43eme" ajoute Cédric Casubolo. Attention, la boîte fait jusqu'à 70 % du prix. Certains modèles peuvent atteindre jusqu'à 11.000 euros ! Surtout quand il s'agit d'essai couleur ou de cadeau publicitaire, mais les prix démarrent à une cinquantaine d'euros.

Edith Gurski, co-gérante de collectoys, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les jouets issus des mangas et autres playmobil sont également très recherchés, nous explique Edith Gurski, l'autre co-gérante de Collectoys : " Tout ce qui est Goldorak, play mobil, suscite l'intérêt d'une génération plus jeune. On a également ouvert un département pour les cartes de collection. Il y a Magic, et bien sûr Pokemon, ou encore Dragon Ball Z. Le marché Pokemon a explosé l'année dernière avec des records comme cette carte qui a atteint 5.000 euros." On est encore loin du record mondial à près de 5,5 millions de dollars !

Les lots de jouets affluent de France ou d'Europe pour être vendus aux enchères par Collectoys © Radio France - Michel Benoit

Bien sûr, internet a modifié le marché et facilité les ventes aux enchères : " Grâce à internet, un acheteur japonais ou américain peut enchérir sur nos ventes aux enchères. Evidemment, c'est très bien pour nous " conclut Cédric Casubolo. Collectoys organise une soixantaine de vente aux enchères par an sur internet.