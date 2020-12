Bourges : Columbus Café débarque à Avaricum

Un lieu stratégique, à l'entrée d'Avaricum, qui a séduit Augustin Anadout. Il n'a pas hésité à investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour adapter les locaux, et se lancer avant Noël, malgré la crise du covid et le couvre-feu. Pour le moment, il ne pourra faire que de la vente à emporter, mais il y croit même si Augustin Anandout a dû adapter ses horaires : " Le business modèle, c'est d'ouvrir de 8H00 à 20H00, mais on s'adapte au couvre-feu puisqu'on ouvrira durant cette crise sanitaire de 10H00 à 19H00 afin de réduire l'impact de ce couvre-feu. Et puis, on espère pouvoir accueillir sur place nos clients courant janvier, même si aucune date n'est vraiment confirmée pour l'heure. Ce n'est pas une période propice, c'est sûr, mais on mise sur l'afflux avant noël au centre commercial pour faire beaucoup de vente à emporter dans un premier temps. On a, je pense le meilleur emplacement d'Avaricum. On est très visible, à l'entrée du centre commercial. On est confiant d'autant qu'avec Columbus café, on n'a pas eu trop de mal à convaincre notre banquier pour ce projet."

Augustin Anandout, patron du Columbus Café de Bourges, à Avaricum © Radio France - Michel Benoit

D'autres lieux de restauration pourraient ouvrir à Avaricum car la demande de la clientèle est très forte. Les enseignes déjà présentes cartonnent, confirme Anthony Pinon, directeur du centre commercial : " On a un commerçant indépendant qui se lance malgré la crise sanitaire et on arrive à faire cela parce que les résultats des enseignes déjà présentes sont très souvent le double des prévisions. Pour l'instant, la restauration représente 15 % du chiffre d'affaires d'Avaricum, je voudrais le porter à plus de 20 %. C'est vraiment une très bonne chose que cette enseigne française s'installe ici. On a vraiment co-construit le projet et en plus, c'est une famille de commerçants de Bourges qui lance ce projet, donc c'est parfait, même si le contexte sanitaire complique les choses."

Le Columbus Café est situé à l'entrée d'Avaricum, à l'ancien emplacement du magasin Habitat © Radio France - Michel Benoit

A l'étage, c'est une salle de sport qui s'installera : l'annonce devrait être faite officiellement la semaine prochaine. Probablement Fitness Park...