Bourges : comment attirer davantage de filles vers les carrières scientifiques ?

Le lycée Alain Fournier, de Bourges multiplie les initiatives pour tenter de convaincre les lycéennes de choisir des filières scientifiques : visites d'expositions, témoignages de chercheuses. L'établissement accueille en ce moment une exposition du CNRS, baptisée "Les Sciences Elles" : 16 portraits sous forme de BD de femmes scientifiques.

Parmi ces femmes, Séverine Morisset-Lopez. Cette chercheuse du CNRS à Orléans travaille sur la mise au point d'une molécule anti-douleur plus efficace que la morphine : "Ce que je voulais montrer dans cette bande dessinée, c'est que c'était compatible de mener une carrière scientifique, des longes études et à la fois avoir des responsabilités professionnelles importantes tout en ayant réussi en parallèle à être épanouie personnellement." Séverine gère une équipe d'une dizaine de chercheurs et a trois enfants.

Séverine Morisset-Lopez pose à côté de la BD qui la représente dans son laboratoire. © Radio France - Michel Benoit

Pas assez de filles en physique-chimie

Les filles choisissent volontiers la chimie ou la biologie, mais les autres filières sont délaissées, observe Valérie Sabassier, professeur de SVT au lycée Alain Fournier de Bourges : "Quelques filles poursuivent leurs études en mathématiques mais très peu en physique-chimie. Souvent, elles ne se sentent pas capables de faire changer les choses. Elles n'ont pas dans leur entourage de femmes qui ont fait des sciences. C'est donc difficile pour elles de trouver cette image où elles peuvent se projeter. Je pense aussi que les écoles supérieures ne jouent pas toujours le jeu en indiquant clairement les matières nécessaires ou indispensables pour être acceptée. Or, en classe de terminale, les jeunes doivent abandonner une matière scientifique. Beaucoup de filles hésitent entre l'abandon des maths, de la physique ou des SVT. Et quand ce n'est pas clair, les filles ont plus tendance à abandonner leur projet, que les garçons."

L'exposition " Les Sciences Elles " du CNRS, au lycée Alain Fournier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Davantage de pression

Certes, cette désaffection pour les matières scientifiques ne date pas d'aujourd'hui. Une autre explication est possible : les filles sont plus sensibles à l'échec que les hommes ; cela les freine dans leurs projets estime Vincente Cardona. Cette jeune femme présente cette année une thèse sur le retour sur terre des déchets spatiaux. "En école d'ingénieur, on était que quatre filles sur 50. C'est vrai que c'était très orienté moteur, matériaux. En fait je pense qu'on a toujours demandé plus aux femmes qu'aux hommes et quand on veut faire quelque chose, on se met davantage la pression, nous les femmes, que les garçons et si on sait qu'on ne réussira que moyennement les choses, on préfère ne pas le faire. On a moins le droit à l'échec parce qu'on est en minorité et quand on est minorité on sait qu'on devra jouer des coudes, sinon on ne sera respectée qu'à moitié. Une femme va être plus dans la sensibilité, faire des choses plus minutieuses, plus réfléchies alors que parfois les hommes vont foncer et tant pis, si ça ne marche pas. Les hommes peuvent se permettre plus de risques que les femmes qui osent moins." Au CNRS, seules 34 % des chercheurs sont des femmes.