Bourges : comment respecter les gestes barrières à l'école ?

Ce retour à l'école peut effrayer certains parents et certains élus : pourtant c'est ce qu'expérimentent depuis le début du confinement, les enfants des professions prioritaires comme les soignants ou les policiers. Ils ont continué d'être pris en charge. Deux écoles leur étaient réservées par exemple à Bourges. L'école Cour Chertier a toujours accueilli entre 10 et 15 enfants par jour. Les enseignants ont dû trouver des astuces pour faire respecter les distances ou pour le lavage des mains par exemple. Pas moins d'une quinzaine de lavages par jour... Un vrai lavage : " Il faut rendre les contraintes le plus ludique possible, explique Isabelle Drulh, directrice de l'école Cour Chertier. Pour se laver les mains suffisamment longtemps, les enfants, en même temps, chantent une comptine adaptée aux gestes à réaliser. Quand un enfant tousse ou éternue, il va se laver les mains."

Isabelle Drulh, directrice de l'école Cour Chertier de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les classes ont été réorganisées pour mettre en place la distanciation sanitaire. Pour éviter de contaminer le matériel éducatif, chaque enfant regroupe ses affaires dans un kit sous plastique que lui seul peut toucher : " On peut y regrouper tout le nécessaire pour travailler en classe, mais aussi par exemple, le palet pour jouer à la marelle dans la cour, précise Isabelle Drulh. L'idée, c'est que l'enseignant l'ait pas à toucher le matériel de l'élève. On peut répartir le matériel collectif entre chaque élève. Les cubes, les jetons utilisés pour apprendre à compter par exemple. Ce kit, on le nettoie une fois par semaine."

Plus question pour les élèves de faire du toboggan à la récré. © Radio France - Michel Benoit

Et pour corriger les exercices, là encore, il faut mettre en place de nouvelles méthodes : " Cela peut être une correction au tableau, c'est la méthode la plus collective, détaille Sylvie Lefebvre, inspectrice de l'éducation nationale. Ou alors, on peut faire un petit pointage avec un crayon rouge, sur la copie de l'élève. Un très léger pointage sur l'erruer et l'enfant, en autonomie pourra se corriger. Je crois qu'une compétence va se développer chez les enfants qui n'attendront plus forcément que tout vienne du professeur. C'est un peu comme cela que fonctionnaient les classes uniques autrefois." Et pour enseigner avec le masque, surtout ne pas hausser la voix mais articuler davantage tout en garant une voix douce.