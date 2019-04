Bourges : débrayage à la CAF

Bourges, France

Les agents réclament plus de moyens pour absorber le surplus d'activité lié à l'élargissement de la prime d'activité, une des mesures mises en place par le gouvernement pour calmer les gilets jaunes, depuis le mois de janvier. Certains agents ont reçu une petite prime : on est loin du compte pour Amandine Tourneziot, déléguée CGT, d'autant que les dossiers continuent d'affluer : " Il y a toujours beaucoup de retard et beaucoup d'affluence dans les accueils. Ce n'est pas anodin pour les gestionnaires conseil. On a eu le renfort d'une personne en CDD. Malheureusement, elle a eu un accident du travail en quittant la CAF. De toute façon, ce n'était pas suffisant. Il faut embaucher ! On a nous a remercié verbalement pour le travail accompli depuis janvier et on a même versé une prime de 197 euros nets, et seulement pour les petits salaires. C'est des clopinettes ! On veut une prime pour tous, et plus importante. D'ailleurs est-ce que vous trouvez normal qu'on soit embauché à 1049 euros par mois ? "