Bourges : début des travaux rue Coursarlon

Début des travaux ce lundi matin, rue Coursarlon, dans le centre de Bourges. Ils vont durer plus d'un an. C'est le lancement effectif des travaux de requalification des rues commerçantes du centre ville qui ont mal vieilli. La mairie a prévu d'investir une dizaine de millions d'euros d'ici 2026.

Le but, c'est d'attirer les commerçants et les touristes dans un centre ville rénové. Il y aura trois phases de travaux avec des respirations pour éviter d'asphyxier les commerces de la rue. Depuis des années, le revêtement est colmaté au fil des travaux, mais à l'économie. Il n'y a plus aucune harmonie. Cela devient pitoyable pour un centre ville classé : " _Tous ces trous rebouchés avec du goudron, au milieu des pavés, ça ne fait pas très sérieux " j_uge ce Berruyer. " Bourges a quand même un cachet historique, un charme authentique qu'il faut préserver. "

Le revêtement est particulièrement dégradé © Radio France - Michel Benoit

La rue Coursarlon affiche l'un des taux de vacance commerciale les plus élevés : environ 23 %. Il faut lui redonner de l'attractivité : " La difficulté des travaux et leur coût ont fait que cela a été reporté au fil des années en attendant des jours meilleurs " analyse Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges. " Nous, on a pris la décision. Cela ne pouvait plus attendre. C'est la rue la plus endommagée en termes de revêtement. On a aussi des difficultés à renouveler les commerces qui s'y trouvent. Il fallait démarrer la requalification du centre ville par cette rue Coursarlon. "

Selon la mairie, onze commerces sont vacants rue Coursarlon © Radio France - Michel Benoit

La mairie va investir 1,3 million d'euros pour cette rue de 300 mètres de long, mais stratégique dans le cheminement commercial. Première phase jusqu'à l'été avec la réfection des réseaux par les concessionnaires. A l'automne, début du terrassement, et enfin pose des nouveaux pavés à partir de février 2023 : " Les pavés à Bourges, ça fait partie du patrimoine " poursuit Hugo Lefelle. " On ne peut pas s'en passer. Pour autant, on n'est pas sur un pavage à l'ancienne avec des joints creux très inconfortables. On sera sur un pavage moderne, agréable à l'oeil et agréable pour circuler, y compris pour les personnes à mobilité réduite."

Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les travaux seront interrompus aux périodes les plus stratégiques sur le plan commercial (durant les soldes, durant l'été pour le tourisme et durant le printemps de Bourges). D'où l'étalement du chantier sur plus d'un an. Ces travaux auront également un impact sur la circulation automobile dans le centre ville et bien sûr pour les livraisons.