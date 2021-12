Bourges déclare la guerre aux dépôts sauvages

Le maire de Bourges ne supporte plus les dépôts sauvages qui ont tendance à se multiplier. Cette brigade d'intervention rapide constituée de deux agents au volant d'une voiture-benne déblaiera les immondices dans les délais les plus courts : " Il faut compter une intervention dans les une à trois heures suivant le signalement d'un dépôt sauvage " détaille Yann Galut, maire de Bourges. " Je considère que ces incivilités, ça suffit ! On a fait de la prévention,. On intervient pour nettoyer, mais l'heure est également à la répression. Il n'est pas tolérable de voir des vieux canapés, des vieilles cuisinières ou des gravats déposés aux points d'apport volontaire de la ville. Nous avons maintenant des agents assermentés pour ouvrir les sacs et retrouver les responsables. On dispose également de caméras dont nous allons développer l'utilisation. Nous porterons plainte dès que ce sera possible pour que les responsables se voient infliger une amende majorée, bien au delà de 135 euros."

La mairie de Bourges crée une brigade d'intervention rapide pour agir sur la propreté des rues. © Radio France - Michel Benoit

La mairie dispose déjà de caméras nomades qu'elle déplace en fonction des dépôts sauvages. Une nouvelle génération de caméras intelligentes va également faciliter le travail de la municipalité : " Elles permettront d'identifier les responsables, même dans l'obscurité " se réjouit Mustapha Mousalli, adjoint au maire de Bourges. " On pourra repérer les plaques des véhicules dans la nuit et on pourra intervenir pour les surprendre en flagrant délit. Ces caméras font la différence entre ceux qui apportent du verre ou des déchets autorisés et ceux qui déposent n'importe quoi. Elles émettent alors une alerte et une équipe pourra se déplacer immédiatement. Plus besoin de visionner des heures et des heures de vidéo après le repérage d'un dépôt sauvage. On va gagner un temps fou."

La ville de Bourges crée une brigade d'intervention rapide contre les dépôts sauvages. © Radio France - Michel Benoit

Des poubelles plus larges seront également installées en centre ville : " On a remarqué que les habitudes avaient évolué, notamment depuis les confinements " affirme Yann Galut. " On s'est aperçu que les corbeilles n'étaient par exemple pas assez larges pour y mettre des emballages en carton de pizza. On va donc installer des poubelles plus larges qu'on pourra remplir plus facilement, et ceci dès l'année prochaine. Le budget consacré à la propreté de la ville sera quasiment le seul à augmenter en 2022. "

Le véhicule dispose d'une petite benne pour évacuer les déchets. © Radio France - Michel Benoit

Dernièrement, un artisan a dû déblayer lui-même des gravats qu'il avait déposés devant le cimetière d'Asnières. Il n'avait pas remarqué la caméra qui a tout filmé...