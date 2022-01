Bourges : des chômeurs formés aux métiers du maintien à domicile

Cette formation est financée par le Conseil Régional. Ils seront embauchés au mois de mars par trois associations. Nadia, 38 ans, ressentait une certaine appréhension au début de la formation : " Quand on travaille auprès des personnes âgées, on est confronté à la mort. Et cela me faisait peur." Cette ancienne décoratrice événementielle s'est réorientée suite à la crise du covid. Elle est finalement séduite : Nadia se sent utile et apprécie les relations humaines qu'elle peut nouer : " On ne fait pas que du ménage. Notre métier a un sens et c'est essentiel. On apprend toutes les techniques comme le lève-personne, le déambulateur. On travaille aussi un peu sur les pathologies. On se sent vraiment valorisé quand on intervient auprès des personnes âgées. On a droit à un sourire et des paroles gentilles. Pour moi, l'essentiel est là. " Depuis octobre, l'embauche se fait légèrement au dessus du Smic, mais l'augmentation légale du salaire minimum a gommé ce petit avantage.

L'ensemble des partenaires de la formation d'auxiliaires de vie, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Autre frein : il faut avoir le permis de conduire, et un véhicule pour des frais de déplacements remboursés au ras des pâquerettes, reconnait Allison Belloir, directrice d'Aider la vie à Bourges : " Les kilomètres sont rémunérés par notre convention collective, mais pas revalorisés depuis dix ans ! On ne peut même pas répondre à la demande parce qu'on manque de personnel. L'hôpital de Bourges nous sollicite régulièrement pour des retours à domicile, mais il n'est pas rare qu'on ne puisse pas répondre favorablement. Il faut cependant rester positif. On rencontre des personnes avec des vraies valeurs humaines, beaucoup de bienveillance. Et si on a un diplôme ou un peu d'expérience, la revalorisation de la convention collective depuis le mois d'octobre a tout de même un vrai impact sur les salaires. Cela devrait contribuer à rendre la profession plus attractive." Plusieurs centaines de postes d'aide à domicile sont à pourvoir en Berry.