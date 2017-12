A Bourges, des jardiniers particulièrement généreux : ils sèment toujours un peu plus pour pouvoir offrir des denrées aux plus démunis. L'association des jardiniers solidaires compte 90 adhérents et ne cesse de se développer depuis trois ans.

Bourges, France

Jardiner, c'est partager : voilà toute la philosophie des jardiniers solidaires. Et cela commence par le don d'une partie des récoltes. En ce début d'automne, les cucurbitacées arrivent. Elles profitent des derniers rayons du soleil sur cette parcelle de 800 m2, près du Val d'Auron.

Le propriétaire prête cette parcelle de 800 m2 aux jardiniers solidaires en échange de son entretien. © Radio France - Michel Benoit

Michel Besse, président des jardiniers solidaires espère bien offrir au cours des prochains jours quelques belles sucrines du Berry, des potirons ou des courgettes aux restos du coeur : "Evidemment, on cultive pour nous, mais on en sème toujours un peu plus pour en offrir aux personnes démunies. Soit dans notre entourage proche, soit en offrant une partie de la récolte aux associations caritatives. Et on incite les jardiniers autour de nous à en faire autant. C'est dans les statuts de l'association."

Quelques cucurbitacées issues de variétés anciennes © Radio France - Michel Benoit

Les pommiers ploient sous les fruits : une partie ira sûrement aux restos du coeur. Caroline a intégré l'association il y a quelques mois : "C'est un petit lopin de 80 m2. c'est déjà beaucoup quand on a tout à apprendre comme moi !" . Son premier objectif, c'est de manger sain, grâce à ses propres légumes, qu'elle fait pousser comme elle peut. Mais elle a offert également de son temps pour une autre parcelle dans les marais de Bourges où toute la production revient à des associations caritatives. "Je participe à ma manière et ça me permet de rendre un peu de tout ce qu'on me donne, en savoir notamment".

Caroline a planté des tomates, des courgettes, des betteraves rouges. la récolte est maigre, mais elle a donné de son temps pour le jardin solidaire dans les marias de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'association qui gère déjà 2.000 m2 de terrain pourrait presque doubler cette surface très bientôt. Elle organise régulièrement des sessions de formation, au bio notamment. Il reste quelques places pour la prochaine en novembre. Les renseignements sur leur site : http://www\.net1901\.org/association/LES\-JARDINIERS\-SOLIDAIRES,1229943\.html