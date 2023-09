Bourges : des jeunes Moldaves insufflent l'esprit olympique

Un travail d'équipe : les Moldaves ont fait les dessins et les français ont réalisé les pièces. Cette flamme olympique inspirée de la tour Eiffel a même été présentée devant l'ambassadrice de Moldavie venue tout exprès à Bourges ce mercredi. C'est le dessin de Marcella, élève au centre d'excellence des métiers de Chisinau (capitale de la Moldavie) qui a inspiré l'œuvre : " J'ai associé la flamme olympique avec le drapeau français. Cela symbolise la liberté. J'adore la France. C'est un très beau pays."

L'oeuvre réalisée par les élèves Moldaves et français © Radio France - Michel Benoit

Clin d'oeil à la tour Eiffel... qui jouxte une sphère symbolisant toutes les nations. Alan et Emmanuel, deux des élèves de première technicien, menuisier, agenceur ont participé à la réalisation de ce chef-d'oeuvre : " La sphère a été assez compliquée à réaliser. On a appris à se servir de machines qu'on ne connaissait pas et cela nous a donc rendus plus performants. On est assez fiers du résultat."

Français et Moldaves ont échangé symboliquement une flamme olympique réalisée dans leurs ateliers respectifs. © Radio France - Michel Benoit

Leur professeur de menuiserie, Julien Cutard, espère que cette oeuvre pourra être exposée par le département ou la ville de Bourges : " Pourquoi pas au départ du marathon de Bourges et à l'arrivée à Vierzon. On espère en tout cas."

Ce marathon aura lieu l'an prochain, le 9 juin. Le projet n'est pas si anodin, dans le cadre des relations entre la France et la Moldavie, pays désormais stratégique alors que la guerre en Ukraine se poursuit : " Grâce au soutien de la France, on a réussi à obtenir le statut de candidat à l'entrée dans l'union européenne, se réjouit Corina Calugaru, ambassadrice de Moldavie en France. Tous les projets favorisant le contact entre nos deux pays sont intéressants. On veut démontrer que la Moldavie, ce n'est pas un petit pays avec des problèmes, et une guerre juste à côté. On a aussi des richesses comme notre vignoble, notre agriculture et on l'espère, quand ce sera possible un potentiel touristique. On doit maintenant mettre en oeuvre les préconisations européennes et transformer notre pays pour obtenir cette adhésion si importante pour nous."

La délégation Moldave aux côtés des élèves du lycée Jean de Berry et des responsables locaux © Radio France - Michel Benoit

Nadia Renchez, est professeur de français au centre d'excellence en construction de Chisinau. Avec ses élèves, elle vit une semaine de rêve à Bourges : " C'est un rêve de venir ici. C'est incroyable. La langue française est une langue si mélodieuse. Les Français sont également sympathiques, amicaux. C'est le plus beau pays avec des monuments formidables." Vendredi, visite de Paris en bateau mouche sur la Seine : l'autre temps de la visite pour ces amoureux de la France : " La Moldavie est l'un des pays les plus francophiles en Europe, assure Philippe Pouillard, coordinateur, à l'origine du projet pour l'association Solidarité Laïque. Aujourd'hui l'anglais supplante le français. La Moldavie, c'est grand comme la région Centre Val-de-Loire, ou la Belgique. Mais c'est stratégique. Le ministre français des armées s'y est rendu il y a quelques jours. La frontière sud de la Moldavie n'est qu'à soixante kilomètres d'Odessa. Et tout l'import maritime de la Moldavie venait par Odessa. Les enjeux sont extrêmement importants. Heureusement, la Moldavie a été soutenue l'hiver dernier par l'union européenne pour faire face à la crise énergétique. Le pays dépendait en grande partie du gaz russe. La Russie n'a pas hésité à organiser des manifestations contre le gouvernement en place pour déstabiliser le pays. Depuis vingt ans, Solidarité Laïque envoie des enseignants français à la retraite en Moldavie pour former des professeurs. D'ailleurs, nous y retournons dans quelques jours au mois d'octobre. Ils ont besoin de nous ! "