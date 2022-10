Bourges : des locataires du quartier aéroport s'invitent chez Val de Berry

Une bonne vingtaine de locataires mécontents, du quartier aéroport à Bourges, ont envahi le hall de l'office HLM Val de Berry, ce mercredi en début d'après-midi. Ils craignent l'arrivée de l'hiver et réclament d'urgence des travaux d'isolation de leurs logements. Val de Berry les a avancés à 2024 (au lieu de 2025) , suite à une première action, mais c'est trop tard estime ces locataires. " On n'arrive pas à monter à plus de 16 ° l'hiver, malgré les chauffages d'appoint. Et je ne vous parle pas des factures d'électricité qu'on va avoir ! " explique une manifestante. Une délégation a été reçue par la direction qui n'a pris selon les locataires, aucun engagement précis. L'indecosa CGT, à l'origine de cette initiative, menace de nouvelles actions à venir si rien n'avance...

ⓘ Publicité