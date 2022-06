Bourges : des moyens supplémentaires pour la santé mentale

Dix-neuf actions ont été identifiées pour les cinq ans à venir. Certaines sont déjà opérationnelles comme la création d'unités mobiles qui vont à la rencontre des populations à risque : " La demande importante, ce sont les équipes mobiles " confirme Alexis Jamet, directeur du centre hospitalier George Sand. " Cela peut être pour le sujet âgé, cela peut être pour les personnes précaires, ou les gens souffrant d'un handicap psychique. C'est quelque chose qui est très attendu. Que les équipes se déplacent sur le terrain et aillent au contact direct. On connaît le lien ténu par exemple entre psychiatrie et précarité. Une part importante de ces nouveaux financements (presque la moitié) ira d'ailleurs vers la formation. En effet, pour une équipe mobile, il faut s'appuyer sur une infirmière et sur un psychologue, et les gens qui candidatent, travaillent dans d'autres dispositifs. Forcément, il faut pouvoir les remplacer en formant d'autres personnels. "

Le contrat territorial de santé mental du Cher identifie dix-neufs actions © Radio France - Michel Benoit

L'un des accents est mis sur la détection précoce de la maladie mentale et pour cela on va former les intervenants de première ligne que sont les travailleurs sociaux, les pompiers, les médecins par exemple pour qu'ils signalent les cas. L'agence régionale de santé apporte deux millions d'euros supplémentaires : " Cet argent ira pour la formation, mais aussi pour renforcer ou créer de nouvelles équipes " détaille Laurent Habert, directeur de l'ARS Centre-Val de Loire. " Cela contribuera à améliorer la prise en charge. "

La crise du covid a accentué la demande de prise en charge en matière de santé mentale © Radio France - Michel Benoit

Les familles de malades notamment sont mieux intégrées aux soins. C'était une demande récurrente de leur part car elles peuvent alerter bien avant la crise. C'est essentiel rappelle Jean-Marie Aurouze, délégué régional de l'Unafam : " Si on prend en charge la personne trop tard et qu'elle est en crise, on multiplie les difficultés. Plus on intervient de manière précoce, plus on peut l'aider à comprendre et à accepter sa maladie. " Bernadette Le Guen sera la représentante des familles dans ce contrat territorial de santé mentale du Cher : " On tient à ce que la parole des familles soit entendue, notamment quand il y a des ruptures de soins puisqu'on sait que certains malades ont du mal à suivre assidûment leur traitement. Les familles peuvent permettre d'améliorer le suivi médical quand la personne sort de soins. Les familles sont aux premières loges pour voir quand cela va moins bien et c'est donc important que les portes ne soient pas fermées. " Le but est de favoriser l'insertion sociale des malades puisqu'on ne guérit pas vraiment d'une maladie mentale.