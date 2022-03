Bourges : des moyens supplémentaires pour le centre hospitalier

L'hôpital Jacques Coeur de Bourges va affecter 520.00 euros à rendre ses métiers plus attractifs. Il espère ainsi pouvoir recruter plus facilement... ou moins difficilement.

520.000 euros supplémentaires pour l'hôpital Jacques Coeur de Bourges dans le cadre du Ségur de la santé. Vous le savez, les salaires des soignants ont été revalorisés au niveau national mais chaque hôpital peut bénéficier d'une enveloppe spécifique à condition de signer un accord avec les syndicats pour programmer cet argent sur des mesures destinées notamment à améliorer les conditions de travail ou l'attractivité des métiers. Des mesures bien concrètes sont mises en oeuvre. Le centre hospitalier de Bourges va notamment accorder une bourse de 550 euros par mois, notamment aux infirmières (mais pas seulement) durant leur dernière année d'étude si elles s'engagent à venir y travailler pour une durée équivalente à celle durant laquelle elles ont perçu ce financement : " Cela peut intéresser les infirmières en dernière année qui ont besoin d'argent pour se loger ou pour payer leurs études " argumente Florent Verstavel, directeur des ressources humaines du centre hospitalier. " C'est une mesure attractive et cela ne concerne pas que le métier d'infirmière. Ce contrat d'allocation d'études est mis en place pour les manipulateurs radio, les sages-femmes et d'autres professions où nous peinons à recruter. On en espère un gain mutuel. "

Florent Verstavel, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bourges, quitte ses fonction pour rejoindre un établissement breton. © Radio France - Michel Benoit

Autre mesure importante : la réduction de la durée de mise en stage. Elle sera réduite à trois mois pour une jeune infirmière embauchée et à six mois pour une aide-soignante. Une avancée importante pour rendre l'hôpital Jacques Coeur plus attractif estime Béatrice Ausseine, secrétaire de la section CFDT de l'établissement : " Avant cet accord, les infirmières avaient au moins un an de contrat avant d'être nommées stagiaires. Là, on leur fait gagner neuf mois sur leur carrière. Les aides-soignants pouvaient être jusqu'à deux ans sous contrat et maintenant ils seront stagiaires au bout d'un an. On leur fait donc gagner une année sur leur carrière. Ce sont des mesures qui vont de l'avant et c'est pour cela qu'on a signé à la CFDT. "

L'hôpital de Bourges sera t-il plus attractif, grâce à la mise en place de ces mesures locales ? © Radio France - Michel Benoit

L'apprentissage va être développé, le déroulement de carrière facilité pour certains métiers comme ceux du nettoyage. Et le pool de remplacement va être renforcé avec la création de cinq postes (sur treize déjà existants): " Cela va nous permettre de palier l'absentéisme de dernière minute " affirme Florent Verstavel. " L'idée est d'étoffer cette réserve pour éviter de rappeler les professionnels qui sont en en repos." Un accord qui propose aussi des reclassements plus faciles pour les agents ayant des restrictions médicales et bien d'autres choses. Ce financement de 520.000 euros sera reconduit pour au moins 3 ans. Force Ouvrière et la CFDT l'ont ratifié. Pas la CGT qui appelle même à la mobilisation ce lundi 28 février dans le service pédiatrie de l'hôpital. Le syndicat dénonce des difficultés pour obtenir les congés d'été et réclame des embauches.