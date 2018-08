Bourges, France

Ces visites sont assez compliquées actuellement, même si une association (patrimoine marais) répond de manière ponctuelle aux demandes. Pas suffisant pour Les Barques de la Voiselle qui estiment que les marais sont sous exploités sur le plan touristique à Bourges... Et pour vous en convaincre, Nicolas Morin, président de l'association, cite un exemple bien précis : " Vous n'avez pas un seul panneau qui indique ces marais. C'est quand même malheureux quand on connait le patrimoine que c'est pour Bourges. Regardez à Amiens, ce qu'ils en ont fait ! "

Nicolas Morin, président des Barques de la Voiselle © Radio France - Michel Benoit

Les barques de la Voiselle voient grand : une quinzaine de barques, mais pas d'embarcation à fond plat ni de bâton pour avancer comme le veut la tradition. Les barques seront électriques pour les plus grandes, et à pagaie pour les plus petites. Ce sera plus simple pour un touriste : " Rien ne l'empêchera avec une pagaie de se balader dans les coulants, alors qu'avec une bourde, dont l'utilisation n'est pas aisée, ça serait beaucoup plus compliqué !"

Les coulants des marais de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les bénéfices seront utilisés pour curer les coulants de manière durable. Ce que fait la ville n'est pas efficace selon Nicolas Morin : " Le problème, c'est qu'il faut renforcer les berges avant de curer et que cela coûte trop cher. Donc, ce n'est pas fait et c'est une affaire sans fin ! On peut dors et déjà repasser là où la mairie à fait curer en 2014." Reste maintenant à financer ce projet dors et déjà décrié par les associations actuelles de gestion des marais de Bourges.