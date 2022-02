Bourges, deuxième du hit parade des villes où télé-travailler

Bourges second du palmarès des villes de France où il fait bon télé-travailler. Ce classement a été établi par le journal le Parisien - Aujourd'hui en France. Il prend en compte une vingtaine de critères : la distance de Paris, l'environnement, la couverture en fibre optique... Bourges est devancé par Poitiers. A la troisième place, on trouve Dijon. Bourges marque des points grâce à ses ambitions culturelles et son cadre particulièrement verdoyant. La préfecture du Cher est notamment candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Le classement est disponible ici.

à lire aussi Pourquoi Annecy n'est plus la ville où l'on vit le mieux en France