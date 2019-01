Bourges : donnez votre avis sur la ville

Bourges, France

1.500 personnes ont déjà laissé leur impression sur la ville de Bourges, sur ce site : monaviscitoyen.fr mais sans réel impact puisque la ville n'était pas encore abonnée. Mon avis citoyen vous donne la parole pour faire des propositions concrètes : " C'est des questions ouvertes. On vous demande ce que vous trouvez de positif sur la ville de Bourges, et de négatif, explique Lorenzo Privitera, chargé de mission du site. Ce n'est pas de la critique pure puisque tout l'intérêt de la plate-forme, c'est de pouvoir proposer des idées pour la ville ou pour votre quartier. Pour certains, ce sera améliorer l'environnement, ajouter des espaces verts ou proposer des animations. On a quelques remarques sur le fait que Bourges manque d'animation et certains proposent de s'investir en ce sens."

Pascal Blanc, paire de Bourges (à droite) et Lorenzo Privitera, chargé de mission pour Mon Avis Citoyen © Radio France - Michel Benoit

Vous pouvez aussi noter de 1 à 10 la manière dont vous appréciez les politiques menées à travers 7 thématiques. L'idée c'est de donner la parole à la majorité silencieuse, alors qu'un électeur sur trois n'est pas allé voter aux municipales en France en 2014. Le maire de Bourges pense que les propositions qui seront faites pourront effectivement orienter ou prioriser certains choix : " Ce qui est important ce sont les propositions qui remonteront et si elles seront écoutées, analyse le maire de Bourges, Pascal Blanc. Il faut vraiment qu'on exploite cela. Il faut qu'on soit dans l'écoute et le dialogue. Ca peut nous faire progresser sur certains dossiers. Prenons l'exemple des transports publics : faut-il instaurer la gratuité ou non ? Ce n'est qu'un exemple bien sûr." Mon avis citoyen . fr n'a évidemment rien à voir avec le grand débat national lancé par le président Macron même si finalement, les objectifs se rejoignent : donner la parole aux habitants.