Bourges : douze commerces, cibles des émeutiers

Le Président de la République, puis la Première Ministre ont rappelé l'importance d'aider rapidement les victimes de ces émeutes avec des mesures spécifiques. La direction des finances publiques du Cher met à leur disposition un agent dédié afin de faciliter la prise en charge des commerces sinistrés. Sur ces douze commerces, situés dans les quartiers nord de Bourges et dans le centre, quatre ont été plus sérieusement touchés, confirme le préfet du Cher, Maurice Barate : " Nous avons eu quatre commerces qui ont été vandalisés avec pénétration et pillage partiel ou complet des rayons. Deux dans l'alimentaire (Pat'àPain Gibjoncs et Quick Prado) et deux buralistes. Les autres sont des vitrines brisées ou vitrines étoilées le plus souvent."

ⓘ Publicité

Les dégradations se sont concentrées sur le quartier Saint-Jean mais ont touché aussi le centre-ville de Châteauroux © Radio France - Carl Dechâtre

Deux commerçants Berruyers ont fait une demande de chômage partiel pour deux salariés. Tous pourront bénéficier de reports de charges ou de cotisations, examen au cas par cas, indique l'administration qui pourra éventuellement peser sur les assureurs, ou les banques, précise Isabelle Pheulquin, directrice des finances publiques du Cher : " Nous avons un agent dédié au suivi de ces commerçants. Des délais de paiement des créances fiscales ou sociales seront possibles. Des dégrévements également, mais cela ne concerne pas la TVA. Le conseiller départemental pourra aider le commerçant pour se rapprocher de son assureur. On peut activer le médiateur des assureurs s'il y avait vraiment une grande difficulté, mais je ne pense pas que ce sera le cas. On peut aussi interagir avec le monde bancaire s'il y a des besoins d'aides financières dans le cadre de travaux de réparations."

A Bourges, l'ancien bureau de police nationale des Gibjoncs a été ciblé par des incendiaires © Radio France - Michel Benoit

L'état demande également aux assureurs un geste sur les franchises... et bien sûr les autorités se montrent vigilantes avant les fêtes du 14 juillet : " Notamment sur les feux d'artifice, prévient Maurice Barate. Ces contrôles ont déjà commencé la semaine dernière et se poursuivront même au delà du 14 juillet. On pourra se rendre chez des particuliers, dans des commerces notamment pour vérifier ce qui est mis en vente. On effectue également des contrôles dans les véhicules sur les routes." Le dispositif policier sera évolutif, précise le préfet du Cher, prêt à autoriser l'usage de drones si nécessaire. Pour rappel, trois personnes soupçonnées de dégradations comparaitront le 7 août devant le tribunal de Bourges.