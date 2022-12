Bourges : économies tous azimuts à la mairie

Les tarifs municipaux vont augmenter (stationnement, location de salles, etc...). La cantine aussi, : une progression de 5 % en janvier. Certains investissements vont être étalés dans le temps ; des grosses économies sont prévues sur le personnel et le reste sur les services aux habitants : moins de manifestations culturelles, fermeture de gymnases et même d'une école (Elémentaire de Turly). Toutes les économies seront bonne à prendre. Le personnel représente 60 % du budget de la ville de Bourges, des économies sont possibles en rationalisant certaines dépenses. La mairie de Bourges emploie 1.200 agents et il faut en ajouter 300 pour le centre communal d'action sociale. Ca fait beaucoup pour une ville de 64.000 habitants. Il y a des économies possibles, estime le maire, Yann Galut : " Nous allons regarder chaque départ à la retraite. Nous allons voir la réorganisation des services pour ne pas systématiquement remplacer chaque départ en retraite ou chaque absence. Le remplacement ne sera immédiat que pour les services à conitnuité absolue, comme dans les créches par exemple."

Yann Galut, maire de Bourges, annonce un programme important d'économies. © Radio France - Michel Benoit

Certaines dates de RTT seront imposées par la mairie qui fermera une semaine à Noël 2023 et quinze jours en août. La mairie va faire également la chasse aux heures supplémentaires de ses agents : " Nous allons donc réduire les interventions de nos personnels les weekend et en soirée. Les heures supplémentaires représentent plusieurs centaines de milliers d'euros de dépenses chaque année." poursuit le maire de Bourges. Moins de pots donc ou de services aux associations pour limiter le recours aux agents municipaux. Températures ramenées à 12 degrés dans les gymnases (sauf exceptions) au lieu de 14° ; le Bourges foot 18 jouera l'après-midi et non plus en soirée pour limiter l'éclairage. Extinction de l'éclairage public à 23H au lieu de Minuit et réduction de budgets pour certains services : " Prenons l'exemple du budget communication. Il va passer de 750 à 550.000 euros " précise Yann Galut. " Le budget réception qui était de 50.000 euros est ramené à 28.500 euros. Il n'y aura pas d'olympiades des quartiers l'été prochain. Le Bel Ete à Bourges sera moins dense avec une programmation réduite de 20 %."

La mairie de Bourges veut réduire ses charges de personnel © Radio France - Michel Benoit

Pas de cérémonie de voeux cette année. La candidature de Bourges Capitale Européenne de la Culture disposera d'un budget de 40 millions d'euros (tous financeurs confondus) au lieu de 50 millions (sur 8 ans). Les subventions aux associations et aux clubs de sport seront revues tout comme la voilure de l'école des sports. Les gymnases seront fermées partiellement pendant les vacances scolaires. Quant au bassin extérieur de la piscine il rouvrira début janvier mais fermera sans doute, l'hiver prochain, après travaux. Impossible de citer tout le détail des mesures. La mairie de Bourges espère obtenir une aide d'un million et demi de l'état mais elle n'est pas garantie. Ce programme d'économies ne suffira alors peut-être pas.