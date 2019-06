Bourges : Emmaüs vous attend ce week-end

Bourges, France

Emmaüs, c'est 60 compagnons et compagnes dans le Cher (répartis entre Bourges, St-Amand et Vierzon). Au total, 120 personnes sont mobilisées pour cette grande vente, dont des dizaines de bénévoles. Et il n'y a aucun passe-droit chez Emmaüs : aucun objet n'est réservé à l'avance, précise le responsable de la communauté Emmaüs du Cher, Jean Gaucher : " Tout ce qu'on récupère est vendu dans nos boutiques. Rien ne sera vendu avant 10H00 du matin. Que ce soit les bénévoles ou les brocanteurs, c'est celui qui repère l'objet et qui le paie durant les horaires d'ouverture, qui l'emporte. On ne privilégie personne."

La vaisselle et les bibelots les plus beaux sont concentrés à l'intérieur de l'entrepôt. © Radio France - Michel Benoit

Lors de cette vente d'été, (comme pour celle d'hiver en décembre), Emmaüs concentre ses plus belles pièces. C'est l'occasion de trouver du très beau, et même du neuf... en meubles mais pas seulement. Marie-Laure est bénévole depuis une dizaine d'années, elle s'affaire autour de cartons de vêtements : " Ce sont des pièces neuves qu'on est en train d'étiqueter, offertes par un magasin. On les vend au tiers du prix. Et pour l'occasion, on fait par exemple, trois vêtements enfant pour 1 euro. Tout a été trié et reste en bon état." Alain est compagnon d'Emmaüs depuis presque 30 ans : " Moi, je m'occupe du rayon vaisselle, dans la cour. Des assiettes, des couvert,s des casseroles, des cocottes minute. Comptez 10 euros pour une cocotte minute, alors que dans le commerce c'est hors de prix. Parfois, certains négocie et pinaillent pour quelques centimes. Ils oublient que cet argent, on en a besoin."

De quoi intéresser les amoureux d'objets anciens. © Radio France - Michel Benoit

Car acheter chez Emmaüs, c'est aussi un geste de solidarité... la communauté refuse toute subvention pour rester indépendante et ne vit que de ses ventes. Chez Emmaüs, il y a la clientèle un peu bobo mais aussi ceux qui n'ont pas d'autres choix, rappelle Jean Gaucher : " Ceux qui parlent fort aujourd'hui, ont probablement des raisons de parler fort, mais les gens qui souffrent le plus, on ne les voit pas. L'abbé Pierre voulait être la voix des hommes sans voix, je vous assure qu'il en a encore beaucoup aujourd'hui ! " Ouverture des portes à 10H00.