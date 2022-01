Bourges : Enora Alix expertise vos plus beaux objets

On a parfois des petits trésors chez soi et on l'ignore. Enora Alix peut vous proposer une expertise gratuite : certains objets sont particulièrement recherchés en ce moment : " On est ravis, on a rentré une petite terre cuite d'après Carpeaux. C'est une petite oeuvre d'un grand nom. Ca va aller dans une vente aux enchères de mobilier et objets d'art à Drouot " se réjouit Enora Alix. " On l'a estimée entre 300 et 500 euros. On est raisonnables car elle est un peu abîmée, mais on va essayer de se rapprocher d'une vente autour de 1000 euros. On a aussi un bronze de Moreau. C'est une fermière. Alors, c'est un peu moins recherché aujourd'hui qu'un bronze de nu. Les bronzes animaliers ont la côte aussi. La patine est très belle pour cette pièce qu'on estime entre 300 et 500 euros."

Enora Alix et Oscar travaillent pour la maison Millon à Paris. © Radio France - Michel Benoit

Ce couple de Berruyers est venu avec une pièce d'à peine trois cm, un petit vase en cristal Daum vieux de plus d'un siècle : " La signature et l'ancienneté, c'est positif " leur explique Enora Alix. " En revanche, on n'a pas les meilleures couleurs comme le rouge ou le violet. Ce qui est original, c'est le motif de neige. Ca plaît toujours. " Malheureusement ce vase a été retaillé car il devrait être ébréché : " En parfait état, ça vaut entre 800 et 1.200 euros. Dans cet état, on met une petite estimation entre 100 et 200 euros. Néanmoins, c'est à défendre. Vous êtes prêts à me la confier ? " Le couple accepte. La pièce devrait être vendue en mars à Paris. Le petit vase rejoindra une vente spécialisée pour susciter l'intérêt : " C'est la force de vendre à Paris. On peut regrouper un nombre important d'objets pour des ventes thématiques. " explique Enora. " On réalise un catalogue, on communique beaucoup et on peut rassembler un grand nombre de colelctionneurs. Sur une vente aux enchères d'objets chinois, on peut avoir trois-cents acheteurs dans la salle."

Une petite montre de col en or pour femme. l'équivalent des montres à gousset pour les hommes. Estimation : 300 à 500 euros. © Radio France - Michel Benoit

Cela permet de faire monter plus facilement les enchères. Denis a laissé un bronze évalué à 200 euros et va revenir. : " Je vais amener un violon. Enora m'a dit que parfois l'archet était plus côté que l'instrument ! C'est étonnant. Avec cet argent, j'inviterai sans doute mes enfants dans un bon restaurant ! " En ce moment les bijoux ont particulièrement la côte, surtout s'ils contiennent du diamant. Enora Alix revient à Bourges les 7 et 8 février. Il faut prendre rv au 06 58 37 94 70. L'hôtel des ventes à Bourges vous propose aussi des expertises gratuites.