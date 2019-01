Bourges espère retrouver sa quiétude pour les soldes ce samedi

Bourges espère afficher un visage apaisé ce samedi, huit jours après la grande manifestation des gilets jaunes et les incidents. Les gilets jaunes appellent pourtant à plusieurs rassemblements place Séraucourt à 10H00, 13H00 et 14H00. Une chose semble cependant certaine, cela devrait plus calme.

Bourges, France

Plusieurs appels circulent sur le net pour venir manifester à Bourges, mais la préfecture n'est pas inquiète et ne prévoit pas de dispositif d'ampleur. Tina, gilet jaune au rond-point conforama depuis le 17 novembre : " Personnellement je travaille samedi et je ne pourrai donc pas défiler à Bourges, mais autour de moi, dans ma famille, beaucoup vont y aller. On ne lâche rien. Les carburants sont toujours aussi chers. Je fais quarante kilomètres tous les jours pour aller travailler. Le relèvement de la prime d'activité ? Ce qu'on nous donne d'un côté, on va nous le reprendre de l'autre. Ces cent euros de plus, ça risque de réduire d'autres aides par la suite. Ce n'est pas suffisant. Regardez dans les hôpitaux, y'a plus de personnels, y'a plus de médecins, il faut trois semaines pour avoir un rendez-vous. Moi, je me bats pour une 6eme République. Le RIC, ce n'est pas suffisant. "

Le stationnement et les parkings seront gratuits à Bourges ce samedi © Radio France - Michel Benoit

Le RIC, réferendum d'initiative citoyenne, réclamé pourtant par beaucoup de gilets jaunes. On devrait retrouver à Bourges un défilé habituel de quelques centaines de personnes. Cet autre gilet jaune en veut beaucoup au gouvernement, alors qu'un manifestant sans doute victime d'un tir de balle de défense, samedi dernier à Bourge, est toujours hospitalisé à Tours : " Il y a une surenchère chaque samedi du gouvernement, surenchère de violence, de répression. Que dire de l'ignorance des ministres, quand on entend Mr Castaner dire qu'il n'a jamais vu, lui de violence policière depuis le 17 novembre. Faut arrêter les conneries !"

La rue Coursalon dans le vieux Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un discours plus radical mais les commerces à Bourges ne se barricadent pas comme la semaine dernière. L'adjoint au maire, Philippe Mercier annonce la gratuité des parkings et du stationnement à Bourges ce samedi : " C'est notre manière, nous la ville, d'être aux côtés des commerçants, de les soutenir. On espère que les gens vont revenir pour vraiment faire les soldes cette fois. " Les horodateurs encore débranchés seront remis en fonction en début de semaine prochaine.