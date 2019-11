Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024, un label est décerné aux communes prêtes à s'impliquer. Bourges et la communauté de communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse ont été sélectionnées.

Bourges et la communauté de communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse reconnues "Terre de Jeux 2024"

Bourges, France

La Ville de Bourges et la communauté de communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse franchissent une première étape dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques. Elles se sont vues décerner le label "Terre de Jeux 2024" parmi une liste de 500 collectivités locales. Ça ne veut évidemment pas dire que Bourges accueillera des épreuves sportives. Mais c'est un label décerné aux collectivités qui s'engagent à mener plusieurs actions de promotion pour les Jeux olympiques.

L'idée est aussi de mettre en avant la pratique du sport auprès du grand public, dans les écoles, dans les associations etc. Mais parmi ces communes qui ont le label, certaines pourront devenir centre de préparation aux Jeux. Elle offrira la possibilité aux délégations olympiques et paralympiques étrangères de venir s'entraîner en France entre les JO de Tokyo 2020 et Paris 2024.