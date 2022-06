Bourges fait sa pub à la télévision

Ce film de promotion touristique de l'agglomération de Bourges représente un investissement de 130.000 euros financé par l'agence de tourisme et des territoires. Une version courte (30 secondes) et une version longue de 2 minutes (pour les réseaux sociaux). Le précédent film datait de 2019. C'est encore l'histoire d'une rencontre, mais cette fois-ci , c'est un couple de post ado qui va se former à l'occasion de vacances à Bourges. Ce n'est plus une danseuse berrichonne qui va faire découvrir l'agglomération à un jeune homme, mais une jeune sportive. Une histoire un peu fleur bleue qui nous ramène à notre post-adolescence : " On y voit un adolescent pas vraiment ravi de venir en vacances avec ses parents sur Bourges " résume Fanny Piederrière, directrice adjointe en charge de la communication à l'agence tourisme et territoires du Cher. " Il fait la tête, mais il va rencontrer une jolie berruyère au lac d'Auron et celle-ci va lui faire découvrir l'agglomération. On raconte vraiment une histoire avec une chute très sympa. C'est frais et on joue aussi sur les sentiments. "

Les vestiges du château de Mehun sur Yèvre - Bourges Plus

On va des vignes de Menetou-Salon, à Mehun sur Yèvre en passant par le festival et la cathédrale de Bourges. Plus de verdure, la présence affirmée de l'eau, un couple plus jeune. Jean-Louis Salak, vice-président de Bourges Plus nous explique ces choix : " L'année dernière, on s'est aperçu que le public jeune avait été très attentif à notre communication notamment sur internet. On a donc rebondi là-dessus d'autant qu'on cherche à rajeunir notre cible touristique en visant notamment les jeunes couples avec ou sans enfant. Depuis la pandémie, le tourisme rural, le " slow-tourisme " a la côte. On a donc également axé les images sur le patrimoine environnemental de l'agglomération de Bourges en plus de l'histoire et de la culture. "

Evidemment, les nuits lumière apparaissent dans le clip - Bourges Plus

Une musique originale assez présente et qui fait mouche. Le film est très plaisant. Le maire de Bourges avait lancé le guichet unique Bourges Vie Nouvelle il y a presque un an pour attirer notamment les parisiens avides d'espaces verts suite au covid : Yann Galut confirme quelques dizaines de contacts : " On ne sait pas si c'est cette initiative-là qui les a convaincus. En tout cas, on les accompagnés pour trouver un logement, une école pour leurs enfants. Donc oui, nous avons facilité l'installation grâce à ce guichet unique, des installation sur l'agglomération de Bourges, mais aussi dans le département." Un bilan plus précis sera fait dans quelques semaines. Si vous voulez découvrir, le film, cliquez ici.