Bourges, France

Tous les avions basés habituellement à Bourges seront exposés, mais aussi des appareils plus exceptionnels : un vieux DC3 des années 30, un Antonov II, russe des années 50 et surtout un Nord Atlas : le dernier dans le monde, produit à Bourges dans les années 50. Stéphane Andrault, responsable exploitation à l'aéroport de Bourges : " C'est un avion magnifique. Déjà, il a une forme assez exceptionnelle, il a un bruit assez exceptionnel et les personnes qui seront là vont le faire vivre. Ce sont eux qui l'ont restauré. Cela leur a demandé deux ans de travail. Vous pourrez monter à bord, sans problème."

Christian Girardeaux, président de l'aéroclub de Bourges, devant un Aquila, la dernière acquisition de l'association. © Radio France - Michel Benoit

Durant ce rassemblement, vous pourrez discuter avec les jeunes pilotes du tour de France aérien. Christian Girardeaux, président de l'aéroclub de Bourges : " Ils feront monter des gens dans leur cockpit pour expliquer de visu comment fonctionne leur avion, l'organisation des commandes. Cela permet de faire partager le rêve de voler, que tout le monde a." Certains de ces jeunes pilotes participeront à des vols de mise en garde dans des avions de voltige pour leur apprendre à se sortir d'une situation périlleuse.

C'est à bord de ces Robin de l'aéroclub de Bourges que vous pourrez effectuer des baptêmes de l'air. © Radio France - Michel Benoit

Saviez-vous que l'on peut apprendre à piloter un avion avant d'apprendre à conduire une voiture ? : " Le jour de ses quinze ans, un jeune pilote peut s'élancer seul dans le ciel, explique Christian Girardeaux, à condition de rester dans un rayon de 30 km autour de l'aéroport. Evidemment, il faut avoir été formé. Le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier, c'est de préparer le Brevet d'Initiation Aéronautique. Il est accessible en classe de 4éme, 3eme et surtout seconde. Nous le proposons à l'aéroclub de Bourges en collaboration avec l'éducation nationale." A l'occasion de ce rassemblement des baptêmes de l'air seront aussi proposés : 25 euros pour un quart d'heure de vol.