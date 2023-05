Bourges : Georges Ruetsch, un résistant sorti de l'ombre

Georges Ruetsch était agent préfectoral durant la guerre. Un poste stratégique qui lui a permis de faire fuiter des informations pour la résistance et même de réaliser des faux papiers. Un héros de l'ombre, mort en 1963 et inhumé à Saint-Doulchard. Son nom figure désormais sur l'un des bâtiments de la préfecture du Cher à Bourges où une plaque a été dévoilée ce mardi.

Georges Ruetsch était né en Alsace et parlait parfaitement allemand. C'est comme interprète qu'il est embauché à la préfecture à Bourges. Au cœur de l'administration, il avait accès à de précieuses informations dont il fera profiter la résistance. "Par exemple, dans le cadre de la persécution des résistants, Mr Ruetsch favorisait le plus possible les liens avec les familles et avec leurs défenseurs, explique Claude Vigoureux est directeur de l'office national des anciens combattants du Cher. Bien sûr qu'il était aux premières loges pour faciliter la délivrance de faux papiers. On était dans un département frontalier, n'oublions pas, avec la ligne de démarcation que beaucoup de personnes, recherchées par les Allemands, essayaient de franchir, et pour cela, il fallait souvent des faux papiers."

La famille, enfants et petits-enfants de Georges Ruetsch, aux côtés du préfet, Maurice Barate © Radio France - Michel Benoit

Quatre des enfants de Goerges Ruetsch étaient présents à la cérémonie en hommage à leur père, un héros modeste et discret comme la plupart de ces hommes de l'ombre. "Ça remue quand-même ! C'est nécessaire de rappeler que des hommes de cette trempe-là ont réussi à sauver des vies. Il ne nous racontait pas. Pour lui, c'était naturel. C'est un bel hommage qu'ils lui ont rendu. On a connu le frère Alfred parce qu'il venait souvent à la maison."

Les enfants de CM2 de l'école Pignoux Chavanaz de Bourges étaient présents à la cérémonie. © Radio France - Michel Benoit

Alfred Stanke, le franciscain de Bourges , gardien infirmier allemand à la prison du Bordiot, c'est à lui notamment que Georges Ruetsch faisait parvenir des informations auprès des résistants emprisonnés. Un travail souterrain dont la discrétion garantissait la sécurité. Catherine Pellerin, petite-fille de Georges Ruetsch, est persuadée qu'il a contribué à sauver des vies, "ma professeur de français au collège notamment. Elle avait plein d'admiration pour mon grand-père mais elle ne m'a jamais expliqué vraiment pourquoi. J'ai vu cette admiration dans ses yeux lorsqu'elle a su que j'étais sa petite-fille. Je pense que sa famille a été aidée par le réseau de mon grand-père."

Une plaque commémorative célèbre l'action de Georges Ruetsch, à l'entrée du bâtiment administratif © Radio France - Michel Benoit

C'est d'ailleurs à côté de Georges Ruetsch que le franciscain de Bourges a tenu à être inhumé à Saint-Doulchard. Les archives départementales recèlent d'innombrables documents qui permettraient d'éclairer précisément l'action de ces hommes durant la guerre, et pourquoi pas de répertorier plus précisément les vies qu'ils ont peut-être contribuer à sauver. Un gros travail qui reste à mener.