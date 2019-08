Bourges : Goûtez au menu Renaissance !

Bourges, France

Ces restaurants ne sont pas très nombreux : seulement quatre (trois dans le Cher et un dans l'Indre) : "Chez Nous comme chez Vous" à Moulins sur Céphons, le Noirlac à St-Amand-Montrond, le Moulin de Chameron à Bannegon et le Jardin Gourmand à Bourges. Au Jardin Gourmand, Colette Chauveau et son mari proposent ce menu Renaissance depuis le mois de mai et jusqu'au mois d'octobre : " C'est une époque un peu lointaine et une cuisine un peu oubliée, donc on a voulu faire revivre cela surtout pendant la période estivale, détaille Colette Chauveau. Cela contribue à créer un peu plus d'attractivité dans la ville de Bourges. Petite anecdote : les premiers à avoir commandé ce menu, c'est un jeune couple d'Allemands, de Berlin. Ils ont apprécié et cela, on l'espère, contribuera à rendre leur séjour à Bourges impérissable. Peut-être même qu'ils reviendront un jour. On accompagne ce menu d'un Hypocras qu'on offre avec le dessert. C'est mon mari qui le concocte à base de vin de Bourgueil. On ajoute du sucre, de la cannelle, des clous de girofle, le gingembre, le muscade, mais on n'a pas réussi à trouver de maniguette."

Colette Chauveau, et son mari, tiennent le "Jardin Gourmand " à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La maniguette est une plante originaire d'Afrique qui produit des gousses brunes contenant de nombreuses graines. Depuis mi août, le Jardin Gourmand a changé son menu renaissance pour coller aux productions de saison. Fini les asperges et la fricassée de poulet, place aux paupiettes de veau : " On propose désormais une soupe de lentilles, suivie de paupiettes de veau accompagnées de petits pois à la crème. Et en dessert, des beignets de vent aromatisés à l'eau de rose. A l'époque, on incorporait beaucoup de raisins secs et on cuisinait à base de vinaigre de cidre. Ce menu renaissance a mis un peu de temps à prendre, mais maintenant, on l'a mis en avant sur notre site internet et ça marche. On espère que ceux qui auront dégusté notre premier menu renaissance, viendront découvrir le second. Cela concourt à l'attractivité de notre restaurant. Il faut être réactif dans notre métier."