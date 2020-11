Bourges : hôpital public et cliniques privées unis contre le Covid

De quoi soulager un peu le centre hospitalier de Bourges qui accueille autant de malades Covid que le CHU de Tours ou le centre hospitalier d'Orléans. Le Cher est frappé de plein fouet par le virus. L'hôpital Jacques Coeur a déjà pris en charge plus de malades qu'il ne l'avait fait lors de la première vague. La clinique Guillaume de Varye a donc monté un service de médecine Covid en 48H00, depuis vendredi dernier : " L'hôpital a des lits qui sont saturés " détaille Eric Bordeaux Montrieux, directeur de la clinique " Et donc nous, on ne s'est pas posé de questions. Quand vous avez une épidémie comme celle-là, vous êtes d'abord soignant et donc naturellement on apporte notre concours à l'hôpital. On garde quand même toutes nos activités d'urgence notamment en cancérologie. Le Covid ne doit pas occulter le reste."

Eric Bordeaux Montrieux, directeur de la clinique Guillaume de Varye, à St-Doulchard, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La clinique Guillaume de Varye n'accueillera pas de cas lourds. L'idée c'est de fournir des lits d'aval pour libérer des places à l'hôpital de Bourges qui croule sous l'afflux de patients. Contrairement au printemps, Guillaume de Varye ne propose pas de lits de réanimation mais des places pour des patients stabilisés, sous oxygénation : " La plus grosse difficulté a été de monter un service en 48H00 " explique Marie-Pierre Navet, directrice des soins à Guillaume de Varye " On est parti sur un service qui n'existait pas physiquement. On avait les lits disponibles mais il fallait créer tout le circuit de soins. C'est à dire créer une salle de soins, un espace détente pour le personnel, et une salle pour la gestion des déchets. On est vraiment reparti sur un service à part entière pour protéger aussi bien les patients qui viennent se faire opérer par exemple dans le cadre de la cancérologie, que les soignants."

Isabelle, Emmanuelle, Morgane, Marie et Claire (de gauche à droite) composaient l'équipe de journée, ce jour là © Radio France - Michel Benoit

Pour libérer des moyens, la clinique a déprogrammé plus de 20 % de ses interventions. Treize lits sont créés en médecine et quinze lits de soins de suite. Pascal a passé une dizaine de jours à l'hôpital de Bourges, il vient d'arriver à Guillaume de Varye, conscient d'être passé par une belle porte : " Cela va beaucoup mieux. Je pense que je suis passé tout près de la mort. J'ai encore besoin d'oxygène, mais j'espère que je vais pouvoir rentrer bientôt chez moi. J'avais préparé une belle assiette avec un magret de canard, des carottes et des pommes de terre. J'avais aussi débouché une bouteille de vin. Je pensais me régaler mais je n'avais plus aucun goût. C'est comme ça que ça a commencé."

La clinique Guillaume de Varye, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Quatorze soignants sont affectés à ce service : " On travaille vraiment de manière très tendue " reconnait Eric Bordeaux Montrieux : " On n'a pas pu renouveler l'ensemble des postes disponibles à la sortie des écoles cet été. On demande un effort aux équipes et à des soignants, qui contrairement à la première vague, sont déjà fatigués. Il va falloir gérer." Les patients rentrés à domicile peuvent également bénéficier d'un suivi en rééducation respiratoire.