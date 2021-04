Bourges : huit projets touristiques bientôt sur KissKiss BankBank

Ces huit projets ouvriront une cagnotte en ligne sur le site Kiss Kiss Bank Bank pour compléter leur financement. L'année dernière, pour le lancement de ce partenariat, dix projets avaient bénéficié de ce coup de pouce dans le Cher.

Parmi ces lauréats 2021, Paule Masson. Originaire d'Ile de France, Paule a eu un coup de coeur pour le village de La Borne. Elle va y ouvrir une maison d'hôtes et souhaite y créer un four à pain. Un projet d'environ 10.000 euros (puisqu'il faudra aussi aménager un abri) : " C'est important de savoir faire ce que nous avons pris l'habitude d'acheter. C'est le cas du pain. Peut-être pas tous les jours. Le pain naturel évidemment. Je vais organiser des stages et des ateliers pour qu'on fasse le pain ensemble, avec les villageois aussi. Un moment de convivialité. Ce four permettra de faire venir une cuisson bois, autre que pour la céramique. Ce village est vraiment formidable. 240 habitants, 60 potiers, deux restaurants. On en a pris plein les yeux quand on l'a découvert. On a eu envie de monter un projet ici et pas ailleurs et depuis, tout le monde nous aide."

Paule Masson a quitté l'Ile de France pour ouvrir une maison d'hôtes à La Borne. © Radio France - Michel Benoit

Il faudra maintenant convaincre les internautes. Paule, comme tous les lauréats, sera épaulée d'ici octobre par les équipes de tourisme et territoire du Cher pour finaliser son projet : " Faire venir des porteurs de projets de l'extérieur, comme Paule, c'est une grande fierté pour nous " se réjouit Fanny Piederrière, responsable communication de l'agence. " C'est un projet original sur un sujet déjà bien mature. Et ce four à pain apporte une complémentarité aux activités de poterie du village."

Sylvain Dépée, directeur des Bains Douches, la salle de spectacles à Lignières (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Autre projet retenu, celui des Bains Douches à Lignières. La salle de concert veut organiser des bals dans des lieux remarquables, inhabituels : " Notre mission, c'est de faire vivre la chanson française de notre époque, de notre temps, avec les outils techniques actuels et modernes" explique Sylvain Dépée directeur des Bains Douches. " On va essayer par différents biais, d'investir des lieux de patrimoine, qu'ils soient historiques ou naturels, pour pouvoir danser ensemble. L'idée, c'est de coproduire cette saison de bals sur deux années. Cet appel à projets nous permet également d'intégrer un nouveau réseau en Berry." La campagne de financement devrait durer six semaines à l'automne sur KissKiss BankBank.