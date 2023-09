Bourges : il manque 7.000 euros pour restaurer l'orgue de St-Pierre-Le-Guillard

Les travaux avoisinent les 15.000 euros et la Fondation de France espère trouver 7.000 euros pour compléter l'apport de la ville et de l'association des amis de l'orgue.

L'église St-Pierre Le Guillard, à Bourges date du XIIIeme siècle © Radio France - Michel Benoit

Le premier orgue de l'église St-Pierre-Le-Guillard remonte à 1761 mais après la révolution, on s'aperçoit qu'il a disparu. Il faudra attendre 1872 pour en remettre un, l'orgue actuel... dont le pédalier doit être modifié : " Tout simplement parce que le pédalier actuel est extrémement dur, il faudrait l'assouplir. " Brigitte Faveret, présidente de l'association des amis de l'orgue, officie lors des célébrations... Elle a prévu également une autre intervention pour cette restauration : " On va remplacer le jeu de Nazard par une voix humaine. Je pense que c'est une hanche qui tiendra mieux l'accord."

Claude Faveret (à gauche), Brigitte Faveret (au clavier) et Corinne Trussardi, adjointe au maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'association des amis de l'orgue a déjà réuni 4.000 euros ; la mairie de Bourges va verser 2.500 euros : " St-Pierre-Le-Guillard est une très belle église et surtout l'orgue est en usage, explique Corinne Trussardi adjointe au maire de Bourges. On a donc décidé d'accompagner les associatiosn dans cette restauration. C'est d'aileurs plutôt un entretien qu'une restauration. On préfère intervenir régulièrement pour ne pas avoir à faire une grosse restauration hors de prix au final."

Les tuyaux de la façade sont purement décoratifs © Radio France - Michel Benoit

L'orgue a également un autre défaut : " Le clavier du haut, le récit, est muet jusqu'au "fa", regrette Brigitte Faveret. C'est dommage pour jouer les oeuvres, mais on s'adapte. Le problème, c'est que l'orgue n'a pas assez de tuyaux. Il faudrait en remettre pour jouer plus de notes." Evidemment, cela nécessiterait de trop gros travaux.

Les tuyaux qui produisent les sons grâce à une soufflerie mécanique sont à l'arrière de l'instrument. © Radio France - Michel Benoit

Si vous voulez contribuer à restaurer l'orgue de l'église St-Pierre-Le-Guillard, il vous suffit de vous rendre sur le site de la fondation du patrimoine. Les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66 %.