Bourges : il y a dix ans, la policière Anne Pavageau était tuée à la préfecture

Un professeur de sciences et vie de la terre du lycée Jacques Coeur l'avait attaquée avec un sabre alors que l'administration venait de lui refuser un permis pour chasser à l'arc. Anne Pavageau avait 30 ans et était mère de deux jeunes enfants.

Un bouquet d'oeillets blancs pour célébrer le souvenir d'Anne Pavageau © Radio France - Michel Benoit

C'est au son de la cornemuse, jouée par un collègue policier que s'est déroulé l'hommage : les policiers du commissariat de Bourges, regroupés sur la droite, la famille et les autres invités à gauche... Au centre, juste devant la pelouse, un portrait d'Anne Pavageau sur un trépid. Aucune prise de parole sauf celle, très brève, d'Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet, pour réclamer une minute de silence : " Aujourd'hui, nous souhaitons honorer la mémoire du lieutenant Pavageau (ndlr : nomination à titre posthume). Nous devons tous, nous rappeler que tous les jours, nous avons des policiers qui protègent, portent secours, parfois au risque de leurs vies. "

Les parents d'Anne Pavageau déposent un oeillet blanc à la mémoire de leur fille. © Radio France - Michel Benoit

Chaque policier a défilé pour déposer un oeillet blanc devant le portrait de sa collègue abattue. David Auroi, responsable du syndicat SGP Police F.O. fait une proposition au maire de Bourges : " On l'avait déjà adressée il y a dix ans, à l'ancienne municipalité, mais on n'avait pas eu de réponse. On aimerait qu'une rue, une place ou un lieu public soit baptisé Anne Pavageau. C'est le devoir de mémoire. J'ai vu dans la presse que le maire de Bourges, Yann Galut, y était favorable. J'en suis ravi."

Les policiers du commissariat de Bourges, regroupés dans la cour de la préfecture © Radio France - Michel Benoit

Le meurtrier, reconnu schizophrène et donc irresponsable n'a jamais été jugé. Il restera interné à Cadillac en Gironde, moins de quatre ans, avant de retrouver la liberté : " On ressent une très grande amertume " poursuit David Auroi. " Savoir que cet homme vit normalement, sans être jugé, alors que deux enfants n'ont plus leur mère, on est vraiment amers. " Une amertume partagée par la famille d'Anne Pavageau. Son mari a quitté la police et envisagerait de se lancer dans un tour du monde en bateau avec ses enfants.