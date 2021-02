Bourges : ils invitent généreusement des étudiants à leur table

Nicole et Christian ont été marqués par le sort des étudiants depuis le début de la pandémie et ce manque de relations sociales qu'ils subissent. Les bars, les lieux de vie fermés, les cours en grande partie à distance devant un ordinateur... Beaucoup se retrouvent dans leur chambre sans beaucoup sortir. Nicole et Christian ont donc voulu agir à leur niveau et leur apporter un peu de chaleur humaine.

Nicole Bouhet a eu l'idée en décembre. © Radio France - Michel Benoit

Ils ont servi leurs premiers repas ce mardi à trois étudiants venus avec un petit bouquet de fleurs pour les remercier. Une idée qui trottait dans la tête de Nicole depuis le mois de décembre : " On est des retraités qui n'avons pas forcément grand chose à faire. Voir des jeunes qui souffrent , je trouve cela, désolant. On aime beaucoup le partage. On habite juste à côté du campus Lahitolle. Ouvrir notre maison nous a donc semblé tout naturel. On a mis un petit papier à la boulangerie d'à côté avec notre téléphone pour que les jeunes nous contactent."

Christian n'est pas en reste. © Radio France - Michel Benoit

Au menu, ce mardi : une petite salade en entrée, puis des nouilles chinoises, du poulet, et des crêpes en dessert. Christian est ravi d'accueillir ses trois premiers étudiants : " Ces jeunes sont plus en détresse psychologique qu'en précarité financière. On veut surtout leur amener de la chaleur humaine à travers un bon repas." Colin, Emeline et Ashley bénéficient des repas à un euro au restaurant universitaire, mais l'ambiance est évidemment plus agréable dans cette famille : "C'est vrai qu'au restaurant universitaire, on ne fait que retirer nos repas. On ne mange pas tous ensemble et on ne peut pas vraiment discuter ou alors pas longtemps. Et ensuite on rentre chez nous pour manger seul. Cette solitude est très pesante. Si on fait abstraction du mois de septembre, cela fait un an quasiment qu'on est confinés et qu'on suit nos cours à distance le plus souvent. Il n'y a plus de sortie. On n'a plus de vie sociale."

Un bon moment de convivialité © Radio France - Michel Benoit

Ces trois jeunes du bureau des étudiants de la fac de droit vont maintenant relayer l'initiative sur le campus Lahitolle. Trois autres personnes ont également décidé d'ouvrir leur table dans le quartier. Les dons affluent, en argent ou en nature. Le boulanger du quartier offre le pain, un éleveur a donné 90 oeufs bio : Nicole et Christian ont déjà reçu de quoi organiser une cinquantaine de repas. Contact au 07 81 81 42 51.