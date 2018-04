Bourges, France

On ne compte que deux centres d'information Europe Direct, labellisés en région Centre Val de Loire (47 en France) : à Tours et à Bourges. Une initiative de la mairie de Bourges qui met un local à disposition et prend en charge un poste d'animateur. L'Europe versera 31.000 euros cette année pour mener des actions. L'idée, c'est de rapprocher l'Europe du citoyen, à une heure où l'institution est décriée, et la construction européenne en panne.

Benoit Duhamel, animateur du centre d'information Europe Direct de Bourges

Ce centre d'information Europe Direct veut agir très concrètement en faisant la promotion des programmes de financement européens. 66 % des français restent attachés à l'Europe (sondage CSA pour la Croix en mars 2017). Une europhobie en recul de 5 % même si 67 % des sondés pensent que l'Europe fonctionne mal : " Il faut vraiment _dépasser le clivage pour ou contre l'Europe_., explique Benoit Duhamel, animateur du centre d'information Europe Direct de Bourges, il ne s'agit pas d'alimenter un débat binaire, mais de montrer ce que l'Europe fait très concrètement."

Le centre d'information Europe Direct de Bourges est ouvert à tous au 1er étage de la halle St Bonnet.

L'Europe, c'est un budget de 150 milliards d'euros dont 95 % consacrés à des programmes de financement. Des enveloppes souvent sous-utilisées en France et notamment en Berry : " Je pense au programme Feder sur les investissements productifs dans le secteur agricole ou au programme Cosme pour la compétitivité et l'internationalisation des entreprises et notamment des PME. Il y a toute une panoplie d'outils, au niveau européen, qui existent et qui peuvent impacter le développement économique en Berry. Je pense aussi au programme Erasmus, bien connu des étudiants, mais peu de monde sait qu'il est aussi accessible _aux apprentis et aux demandeurs d'emploi __p_our des séjours qui peuvent être financés en Europe pour améliorer son cv. "

Le centre d'information Europe Direct de Bourges peut vous renseigner très concrétement sur des financements.

Ce centre d'information, ouvert à tous, ira donc notamment à la rencontre des milieux économiques pour promouvoir certains fonds disponibles. Il organisera également des conférences, des réunions avec des responsables institutionnels, pourquoi pas des commissaires européens ou des députés pour faire vivre le débat démocratique. Actions de terrain en attendant une vraie réforme des institutions. Le président Macron plaide pour une Europe à plusieurs vitesses. Les décisions à l'unanimité des 27 sur les réformes essentielles ayant pour conséquence de bloquer l'institution.