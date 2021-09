Bourges inaugure le concept de " rue scolaire "

La ville de Bourges souhaite améliorer la sécurité aux abords des écoles, souvent à la demande des parents, d'ailleurs. On l'a tous constaté, le stationnement est souvent anarchique aux heures d'entrée et de sortie d'école parce que chacun veut avoir le moins possible à marcher avec son enfant. La mairie de Bourges a donc pris une décision radicale : interdire les voitures à ces moments-là devant l'école maternelle d'Auron. Une barrière bloquera le passage à l'entrée de la rue Secrétain durant 20 minutes, le matin et le soir.

Céline Madrolles, maire adjointe aux écoles et Hgo Lefelle, maire adjoint aux travaux, à la ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Deux fois par jour, une atsem de l'école fermera la barrière qui a été installée par les services municipaux, pour interdire le passage des voitures : " La barrière sera baissée de 8H20 à 8H40 et de 16H20 à 16H40 " précise Céline Madrolles, maire adjointe déléguée aux écoles. " On répond à une demande des parents d'élèves. On constate des arrêts minute trop nombreux aux abords de l'école et ce n'est pas sécurisant pour les enfants qui doivent se faufiler à travers les voitures. Un accident est toujours possible et on veut tout faire pour ne pas en arriver là. C'est certain, il y aura une période d'adaptation des parents. "

L'école maternelle d'Auron, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La rue est théoriquement uniquement réservée à la circulation des riverains, mais cela n'empêche pas le stationnement aux heures scolaires. A l'avenir, certains parents devront donc marcher un peu plus avec leur enfant. Une gêne limitée estime Hugo Lefelle, adjoint aux travaux : " Place Clamecy ou place de la Halle, il y a du stationnement. la place Clamecy, c'est à trentes secondes de la rue. Je mise sur le civisme des automobilistes." Des places de stationnement qui risquent d'être prises d'assaut !