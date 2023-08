Bourges joue l'humour auprès des touristes

La saison touristique s'annonce plutôt bonne à Bourges cet été, au vu des nombreux vacanciers qui viennent se renseigner à l'office de tourisme de l'agglomération. L'office de tourisme qui a étoffé sa gamme de produits dérivés depuis bientôt deux ans. Et il n'y a pas que l'image de la cathédrale St-Etienne qui est exploitée. Loin de là. Une nouvelle gamme, des tee-shirts notamment, se vend très bien : la gamme " Berruyer, pas Bourgeois ".

Bien-sûr, lesproduits alimentaire,s bières locales, gâteaux et confiseries locales se vendent bien aussi. © Radio France - Michel Benoit

L'office de tourisme de Bourges mise sur l'humour pour " vendre " l'image de la ville et de ses habitants. Les premiers articles Berruyers, pas Bourgeois ont été mis en vente à la fin de l'été dernier et ont tout de suite cartonné. " L'humour, ça marche toujours se réjouit Julien Meunier, conseiller en séjour à l'office de tourisme de l'agglomération de Bourges. Le tee-shirt, c'est notre best-seller. Pour les touristes, c'est le petit clin d'oeil avec le nom des habitants de Bourges qui est souvent inconnu, et pour les locaux, cela permet de développer un sentiment d'appartenance et cette fierté d'appartenance. Les Bretons sont fiers d'être Bretons, et les Berruyers sont fiers d'être Berruyers mais pas bourgeois ! "

Un grand classique : la boule à neige, déclinée désormais avec l'ourse Ursine, emblème des nuits lumière de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Comptez tout de même près de trente euros pour ce tee shirt fabriqué en Berry, à Chateauroux. Un sweat est venu compléter la gamme ; également des chaussettes, mais aussi des verres, des mugs...

Les répliques des pleurants du tombeau de Jean de Berry sont également prisés des collectionneurs. © Radio France - Michel Benoit

Ce qui marche, c'est aussi la traditionnelle boule à neige : " On a celle avec la cathédrale Saint-Etienne qui fait la fierté de notre ville, explique Julien Meunier. Comme beaucoup de collectionneurs l'ont déjà, on a créé un autre modèle avec Ursine qui est l'emblème de nos nuits lumière, ces projections chaque soir d'été sur les façades des plus beaux bâtiments de la ville."

L'office de tourisme de Bourges propose quatre gamme de produits dérivés. © Radio France - Michel Benoit

Ursine, l'ourse, animal emblème de Jean de Berry, régent du royaume de France, revisitée en bleu évidemment pour les nuits lumière de Bourges et les lanternes bleues qui balisent le parcours, chaque soir d'été à la tombée de la nuit.