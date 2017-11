Bourges : l'accès à la cathédrale doit rester gratuit

A Bourges, la proposition de Stéphane Bern de faire payer l'entrée à la cathédrale est loin de faire l'unanimité. Le Monsieur Patrimoine français souhaiterait qu'on instaure une somme modique à l'entrée des cathédrales ou des églises remarquables pour favoriser leurs travaux de rénovation.

La conférence des évêques de France a immédiatement réagi pour rappeler que l'accès aux lieux de culte devait rester gratuit. C'est évidemment le sentiment de l'archevêque de Bourges, Monseigneur Armand Maillard : " Je pense à la grande tradition française qui a toujours voulu que l'on puisse entrer gratuitement dans des lieux de culte pour prier ou se recueillir. C'est plutôt un avantage que ce soit des lieux ouverts, très largement."

Monseigneur Armand Maillard, archevêque de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Même avis pour les badauds autour de la cathédrale : pas un pour défendre l'idée de Stéphane Bern : " Si on doit payer pour prier, où va t-on ?" s'interroge cette dame. Pourquoi ne pas simplement inciter à faire un don à la sortie en faveur de l'entretien du patrimoine, propose une autre, mais surtout ne pas l'imposer ! "On n'a qu'à taxer les milliardaires" conclut un autre. La cathédrale de Bourges est en perpétuel chantier : près de 4 millions d'euros pour la réfection des portails, la toiture vient d'être rénovée et maintenant c'est tout le réseau électrique qui doit être mis aux normes. Des millions d'euros à chaque fois dépensés par les monuments historiques.

La cathédrale St-Etienne de Bourges domine la vieille ville. © Radio France - Michel Benoit

Pour Monseigneur Maillard, c'est à l'état d'assumer du fait du traité de 1905. La France n'est pas comparable aux autres pays européens : " le traité sur la séparation de l'église et de l'état, fait de la France, un cas exceptionnel en Europe." Pas de comparaison possible avec l'Italie, l'Allemagne, ou l'Angleterre, selon Monseigneur Maillard, ou même l'Espagne. A Séville, il vous en coûtera 9 euros pour entrer dans la cathédrale !.