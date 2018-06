Bourges, France

Anne Bouygard a rencontré le maire de Bourges, Pascal Blanc et les trois députés du Cher. Des pistes sont évoquées pour des solutions à court et à moyen terme. L'Agence Régionale de Santé (ARS) dispose d'une enveloppe de 500.000 euros (pour toute la région) pour financer le recrutement d'infirmières de nuit dans les maisons de retraite. Les dossiers du Cher seront étudiés en priorité. Cela pourrait éviter le recours aux services d'urgences des hôpitaux. Autre piste de travail : l'ARS va demander à la caisse primaire d'assurance maladie d'identifier précisément les habitants sans médecin référent, faute de praticien (ils sont plusieurs milliers dans le département).

Un travail de terrain sera ensuite mené pour convaincre les médecins les plus proches ou les structures médicales de prendre en charge, chacun, cinq ou six patients, les plus exposés au risque médical. L'ARS va également aider à l'émergence de maisons de santé sur Bourges. Autre piste : inciter les étudiants en médecine à venir à l'hôpital de Bourges pour leurs stages en mettant en place des mesures d'accompagnement ou en organisant les cours de manière plus spécifique. De son côté, la mairie de Bourges va recruter un cadre pour convaincre les médecins de venir s'installer.