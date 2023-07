Bourges : l'agglomération recherche des promoteurs prêts "à se mettre au vert"

Un endroit stratégique, mais attention Bourges Plus veut que les futurs promoteurs respectent le lieu qui constitue un poumon vert pour la ville avec notamment des arbres classés. L'agglomération a donc lancé un appel à projet urbain innovant (APUI) : tout sera possible sur ce site, à condition de respecter cet ilôt de fraicheur. En clair, toutes les constructions sont envisageables pour reconvertir cette friche idéalement située, mais à une condition : que l'on conserve son caractère verdoyant. Irène Félix est la présidente de l'agglomération de Bourges : " Nous avons exprimé cette contrainte en disant qu'il fallait construire dans la canopée, dans les arbres ou plus exactement sous les arbres. On intégre un projet urbain dans un îlot de de fraîcheur existant. Finalement, on change les habitudes en inversant les choses. Pourquoi abattre des arbres pour en replanter ensuite ? "

Carole Druot, cheffe de projet à Bourges Plus, et Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges (à droite) © Radio France - Michel Benoit

Cinq arbres remarquables sont classés au plan local d'ubanisme intercommunal : " Ceux-là, il faut évidemment les respecter, précise Irène Félix, mais il faut faire mieux que cela en fait. Il ya tout un parc et des arbres, je dirai, banaux, qui mériente évidemment d'être préservés parce que c'est eux qui vont transmettre cette ambiance originale et qui vont faire usage finalement dans le projet."

Ce cèdre plus que centenaire est évidemment classé et ne pourra pas être abattu dans le projet d'aménagement. © Radio France - Michel Benoit

C'est évidemment une contrainte pour les investisseurs : hôtels, logements, commerces, bureaux, tout est possible contrairement à ce qu'avait imaginé l'agglomération dans un premier temps : " Nous avions initialement imaginé une extension toute simple du parc tertiaire Comitec tout proche mais on pense finlament qu'il faut faire quelque chose de plus riche que cela. On n'écarte donc aucune focntion à priori ", conclut Irène Félix.

Le mur d'enceinte de la propriété est étayé depuis plusieurs années déjà © Radio France - Michel Benoit

Les investisseurs peuvent se manifester jusque fin septembre pour remettre leur dossier en mars. Le choix du jury est attendu en juin 2024.