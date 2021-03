Bourges : l'ancienne MCB ne sera pas reconvertie en centre des congrès

Exit, l'idée d'aménager un centre des congrès dans cet ancien bâtiment construit en 1938 dans le plus pur style art-déco. C'est décidé, l'ancienne maison de la culture de Bourges abritera une partie des services de l'agglomération Bourges Plus. 150 à 200 agents de la communauté d'agglomération de Bourges travailleront dans ce bâtiment, reconverti en bureaux.

La façade qui est classée sera évidemment conservée, le grand hall mis en valeur : " L'ensemble de l'édifice va être utilisé " décrit Irène Félix, présidente de Bourges Plus. "A la fois, l'aile Jean Baffier, où il y avait le conservatoire, également la partie où il y avait l'ancien centre de musique électro-acoustique. Il reste quelques gradins qu'on va revaloriser. On utilisera également l'aile Séraucourt, où il y avait le cinéma, l'administration, le restaurant."

Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un investissement de 20 millions d'euros au moins

Les travaux devraient s'étaler sur tout le mandat, il reste cinq ans. L'investissement sera important, au moins 20 millions d'euros, "on va lancer un concours d'architectes. On veut un vrai projet " annonce Irène Félix. "On veut quelque chose à la hauteur de ce bâtiment emblématique de la ville. Tout cela, ça prend du temps. On a renoncé à mettre toute l'administration communautaire dedans, car cela aurait été trop lourd. On part donc sur une enveloppe de 20 millions d'euros." Quant au centre des congrès, un temps envisagé, une piste étudiée serait l'ancien Hôtel-Dieu dans le cœur de Bourges.