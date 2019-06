Bourges : l'armée à la rescousse du club d'aviron

Bourges, France

Ce renfort est donc tombé à pic. Des militaires venus sur leur temps de permission... Ces soldats se destinent à la logistique, ils ont donc tout naturellement pris en charge le montage des barnums pour l'événement. Solenn et Edwin, deux lieutenants des écoles militaires de Bourges : " On vient régulièrement courir et s'entraîner autour du lac. On s'est donc senti concerné quand on a appris que le club d'aviron avait été victime de cet acte de vandalisme. Il y a quelques jours, j'ai justement monté des tentes avec mes soldats. Les nôtres sont un peu plus compliquées que celle-ci."

Le club d'aviron espère que le rez-de-chaussée de son local, incendié il y a deux semaines, pourra être opérationnel pour ce weekend © Radio France - Michel Benoit

Des soldats venus sur leurs temps de repos. Le commandant Jean-Noël, chef de la division d'application du train et la logistique opérationnelle, leur a octroyé les permissions sans difficulté : " Ma programmation me le permettait. Notre école se trouve depuis dix ans sur Bourges et il est grand temps que les lieutenants de la division participent aux activités que celle-ci offre."

Le lac du Val d'Auron, à Bourges, accueille quasiment tous les deux ans les championnats de France d'Aviron © Radio France - Michel Benoit

Ces championnats de France, c'est environ 4.000 personnes à accueillir dont 1.500 rameurs ; les bénévoles du club d'aviron sont sur le pont de 7H du matin à 9H du soir. Cet incendie, c'est un énorme coup dur et ce coup de main réchauffe le coeur de Brigitte Blaise, trésorière adjointe du club : " C'est vraiment beaucoup d'émotion et je remercie vraiment ces bénévoles. Il faut qu'on soit prêt pour ce weekend ! On vit un moment difficile. Déjà, un championnat de France, c'est beaucoup de travail, mais dans ces conditions, ça devient très difficile. Une partie de nos locaux resteront inutilisables, mais les toilettes seront refaites, c'est très important. Et on pourra s'installer dans une partie du rez-de-chaussée." Au total, 140 bénévoles participent à l'organisation de ces championnats de France.