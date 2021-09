Bourges : l'assemblée citoyenne officiellement installée

48 habitants de Bourges ont été tirés au sort pour participer à l'élaboration de projets municipaux. Ces citoyens seront également là pour vérifier que les élus respectent bien leurs engagements et peser sur les orientations budgétaires...

Bourges est la première ville à mettre en place une telle assemblée avec des membres uniquement tirés au sort (tout en tenant compte de la composition de la population de la ville). Mais sur les 300 personnes tirées au sort, seules 29 ont accepté de siéger... Parmi ces citoyens, Marion, une infirmière de 30 ans : " Je vois cela comme l'opportunité d'améliorer ma ville, la garder dynamique et j'avais envie de participer à cette assemblée citoyenne. J'ai été surprise d'être désignée par le sort, mais je l'espérais. j'avais vu des articles dans la presse sur cette initiative et j'espérais vraiment être tirée au sort. "

L'assemblée citoyenne de Bourges devrait siéger au moins quatre fois par an © Radio France - Michel Benoit

Seuls 10 % des habitants tirés au sort ont accepté de siéger. Un nouveau tirage va donc être organisé pour arriver à ce nombre de 48 membres (24 hommes et 24 femmes). L'assemblée citoyenne est là pour enrichir le travail des élus, même exercer un certain contrôle puisqu'elle pourra rappeler certains engagements qui ne seraient pas tenus : " Cette assemblée travaillera main dans la main avec le conseil municipal " explique Alain Bouquin, adjoint au maire délégué à la citoyenneté. " L'assemblée citoyenne pourra s'auto-saisir de sujets et engager des réflexions sur les thèmes qu'elle souhaitera. Certains sont déjà évoqués comme l'environnement, la santé, les transports, l'accessibilité. C'est des thèmes proches des gens. Elle pourra co-construire avec le conseil municipal sur les décisions budgétaires ou les grands projets. Elle pourra aussi être consultée par les élus sur des idées que la ville pourrait mettre en oeuvre. Je vois cet outil comme un moyen d'intéresser à nouveau les citoyens à la vie de la cité pour combattre l'absentéisme électoral."

Alain Bouquin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la citoyenneté © Radio France - Michel Benoit

Le maire leur demande un premier avis : faut-il élargir le 30 km/h à toutes les rues de Bourges ?