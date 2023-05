Bourges : l'association Centre LGBTQIA+ Berry enfin chez elle

Grâce à cet appartement, l'association qui accompagne les gays, lesbiens, trans, et non binaires espère développer son action en Berry. Elle bénéficie de plus de visibilité et pourra donc rayonner davantage en recrutant peut-être plus facilement des adhérents. Elle sera plus visible mais aussi plus exposée dans un contexte de radicalisation : les agressions physiques homophobes ont augmenté de 28 % en France. L'association similaire à Tours a subi six dégradations depuis le début de l'année et une enquête pour tentative d'assassinat a même été ouverte après le jet d'un engin explosif sur son local : " Effectivement, la sécurité, c'est quelque chose que nous avons en tête, précise Sarah Szymanski, présidente de l'association. On a toujours respecté certaines règles comme le fait de ne jamais être seul dans le local. On a aussi un groupe sur whatsapp où on donne régulièrement des nouvelles. On travaille aussi de façon étroite avec les renseignements territoriaux. On se sent donc plutôt en sécurité à Bourges."

Sarah Szymanski, présidente de Centre LGBTQIA+ Berry © Radio France - Michel Benoit

L'appartement est plutôt discret pour ne pas trop attirer l'attention non plus. Une cuisine pour organiser des moments conviviaux ; un salon, un bureau et un local où sera installé un vestiaire. Des vêtements d'occasion qui peuvent être très utiles pour certains, estime Sophie Géminet, bénévole active : " Le principe, ce sera de faire des échanges de vêtements. C'est généralement la première chose, les vêtements qu'on souhaite expérimenter en tant que personne transgenre. Ce vestiaire évitera la honte principalement sociale d'aller dans un magasin. Des personnes se font rejeter des cabines. Une vendeuse qui ne pensera pas à mal mais qui aura une réflexion maladroite en faisant remarquer qu'on a choisi des vêtements de femme malgré notre allure plus masculine, par exemple et qui nous dira de changer de rayon. Ca arrive régulièrement."

Un sigle discret permet d'identifier l'association © Radio France - Michel Benoit

Axel, qui est en phase de transition sexuelle depuis novembre, se sentira lui, beaucoup plus à l'aise dans ce local, propre à l'association : " On pourra s'exprimer plus facilement dans un lieu qui est à nous. On n'aura pas peur du regard des autres, alors qu'au centre social, on pouvait croiser plus de monde et je n'étais pas forcément à l'aise car j'ai entamé ma démarche de changement de genre récemment, et je n'assume pas encore bien mon corps. Ici, ce sera plus simple." L'association Centre LGBTQIA+ Berry va maintenant irriguer le département du Cher et pourra répondre à des demandes ponctuelles dans l'Indre.