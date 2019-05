Bourges : l'association Medina collecte pour la Syrie

Bourges, France

L'association Medina qui gère une maternité et une clinique mobile, près d'Alep, recherche des aliments pour bébé (petits pots, lait maternisé) et des couches notamment. Plus besoin de vêtements, l'association a ce qu'il faut. Le régime syrien veut réduire la dernière poche de résistance d'Idleb, à l'ouest d'Alep. Plus de 300.000 personnes sont déplacées par ces combats et l'association s'attend à un afflux de réfugiés dans la région d'Alep, d'où cet appel en ce moment.

L'équipe médicale de Medina vient en aide aux populations syriennes. - Medina

Les bombardements ont commencé fin avril notamment sur des hôpitaux, affirme Franck Carrey, président de Medina : " Il y a des combats et surtout une nouvelle agression des forces armées du régime, avec le soutien militaire russe. C'est une agression contre les civils puisqu'on parle de 450 morts civils dont 31 % d'enfants, depuis le début de l'assaut." L'association qui gère également une clinique mobile accueillera sûrement de nouveaux réfugiés.

La maternité de Medina à Alep (Syrie) réalise environ 300 accouchements par mois. - Medina

La maternité créée par Médina prend en charge environ 300 accouchements par mois (dont un quart par césarienne) : " On doit acheter des choses comme les consommables médicaux. Les médicaments nous sont souvent offerts par des ONG. Mais les donations à partir de la France sont particulièrement symboliques. C'est un acte très riche qui montre que nous tous, on peut être acteur de la solidarité et compenser l'absence d'action à l'échelle européenne face à cet assaut sur Idleb qui s'annonce dramatique." Le container devrait arriver en Syrie vers mi-juin. Vos dons sont à déposer à l'association Medina, à l'espace Tivoli de Bourges, 3 rue du Moulon, jusque vendredi soir.