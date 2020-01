Bourges : l'association Medina se bat pour l'eau potable à Gaza

Bourges, France

Il s'agit à la fois de distribuer une eau potable meilleure, mais aussi d'améliorer le traitement des eaux usées et l'assainissement : " Notre projet a plusieurs axes, détaille le docteur Franck Carrey, président de l'association Medina. On veut travailler sur les stations de pompage et de traitement de l'eau potable. On va remplacer les réservoirs d'eau potable en plastique dans les écoles par des réservoirs en inox qui garantiront une meilleure eau. Remise en état des robinetteries et dans certaines écoles des latrines. Quand on le peut, on travaille aussi sur le traitement des eaux usées, non pas pour en faire de l'eau potable, mais des eaux grises utilisables en agriculture."

Des enfants dans une école de Gaza - Medina

Un projet évalué globalement à 350.000 euros, dors et déjà financé par l'association. Cette cagnotte permettra des petits plus comme le changement de plus de réservoirs d'eau potable dans les écoles. L'association souhaite également aménager des latrines dans certaines écoles où l'assainissement est très sommaire : " Les problèmes d'assainissement sont globaux dans la bande de Gaza car les stations d'épuration sont saturées. Mais cela demande des moyens considérables, supérieurs à ceux d'une association. c'est pourquoi, on préfère se concentrer sur le remise en état de sanitaires et de latrines. "

L'accès à l'eau potable est un enjeu crucial dans la bande de Gaza. - Medina

L'eau est un problème crucial dans la bande de gaza où vivent deux millions de personnes. La nappe phréatique est surexploitée, a tel point que l'ONU estime qu'ils sera impossible dès 2020 de vivre dans cette bande de Gaza. Une nappe phréatique où l'eau de mer commence à s'infiltrer . Cela renforce encore la problématique. Cagnotte ouverte sur Leetchi.com