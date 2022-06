Bourges : L'écrivain Jean-Christophe Rufin préside le concours d'éloquence de la cour d'appel

Pour l'occasion, dix-huit étudiants en licence de droit à Bourges, ont reconstitué un procès pour homicide involontaire suite à une pollution accidentelle... Certains étaient avocats de la défense, d'autres parties civiles ou procureurs.

Plutôt intimidant comme épreuve pour les étudiants de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Poser la voix, pas trop d'effet de manche, mais être convaincant avec le ton juste : cela fait trois mois que ces étudiants préparent leur rôles pour ce procès. C'était la première fois qu' Himad revêtait la robe d'avocat : " Une fois qu'on enfile cette robe, tout va mieux et on a l'impression que tout peut passer. J'espère clairement avoir été comme Karim Benzema lors de la finale de la ligue des champions." Responsabilité solidaire, jurisprudence, lien de causalité : il a fallu manier les arguties juridiques avec justesse. Emma se prédestinait à devenir officier de gendarmerie, mais son rôle de procureur ébranle son projet d'orientation : " J'avais pas forcément envie de devenir magistrate, mais franchement, cette expérience, ce concours, ça me donne envie."

Les étudiants en droti de Bourges revêtaient pour la première fois la robe de magistrat © Radio France - Michel Benoit

Tout cela sous le regard des responsables de la cour d'appel et de Jean-Christophe Rufin qui a annoncé le jugement : " Mr Mouchefrin est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux mais relaxé des deux autres chefs de prévention " Relaxe pour les deux autres co-accusés : les avocats de la défense s'en sont donc plutôt bien sortis. Jean-Christophe Rufin qui s'est pris au jeu : " En tant qu'ancien médecin, je suis un peu dubitatif sur les cette histoire d'empoisonnement liée au déversement de produits toxiques dans la rivière après cet accident. Je ne crois pas que que quelques tomates, même si elles ont été arrosées avec de l'eau polluée, aient pu engendrer la mort de cette dame. Je pense qu'une expertise médicale n'aurait pas été de trop dans cette affaire. J'ai vraiment apprécié l'engagement de ces jeunes dans ce procès, tout l'investissement en termes de travail. L'éloquence, c'est essentiel dans certaines enceintes comme l'académie française ou en matière de diplomatie. Il ne s'agit pas d'écrire dans son coin, mais de communiquer par le texte. Ce que la télévision ou les médias ne font plus trop parce qu'aujourd'hui au delà d'une minute et demie tout le monde s'endort. Alors l'éloquence, ça suppose une certaine ampleur, de placer sa voix, sentir la salle et tout cela, c'est irremplaçable " . Et cela peut bien évidemment servir au quotidien, face à son employeur par exemple... ou son banquier !

Vanessa Gauriat a décroché le prix d'éloquence © Radio France - Michel Benoit

Et c'est une étudiante peu ordinaire, Vanessa Gauriat, 39 ans qui a remporté le prix d'éloquence : " Je suis en pleine reconversion. Je voulais réaliser mon rêve de devenir avocat. J'ai donc vendu mon entreprise de fermetures de bâtiment et je me suis inscrite en droit à Bourges. Je viens d'obtenir ma licence. Je me vois avocate en droit des affaires. Ces étude eixgent beaucoup de travail et une bonne organisation puisque je suis maman, mais le travail paie toujours. Le droit, ce n'est pas des textes à assimiler c'est surtout de la réflexion. " RV dans trois ans, si tout va bien pour retrouver Vanessa dans le prétoire, au tribunal de Bourges : c'est là qu'elle veut installer son cabinet.