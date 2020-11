Bourges : l'édition 2021 du salon de l'habitat est annulé

Du 15 au 18 janvier 2021, aurait dû se tenir à Bourges le Salon de l'habitat. Il devait prendre place dans les allées du Pavillon d'Auron. Mais la crise sanitaire est passée par là. Bien que les commerces puissent rouvrir sous condition dès samedi, les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'au 20 janvier.

En conséquence, Bourges annonce l'annulation du Salon et donne rendez-vous au public le weekend du 21 au 24 janvier 2022 pour l'organisation de cet événement qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs et plus d'une centaine d'exposants.