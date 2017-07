Bourges : l'EFS se fait du mauvais sang

Les stocks de sang sont au plus bas : l'établissement français du sang vient de lancer un appel d'urgence au don. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres de prélèvement situés juste à côté des hôpitaux de Bourges et de Châteauroux.

L'été est toujours une saison difficile à passer, mais cette année cela a s'annonce encore un peu plus compliqué. Il manque 20.000 poches de sang dans les stocks en France pour aborder sereinement la saison estivale. C'est l'équivalent de la totalité des prélèvements effectués sur un an en Berry. Franck s'est présenté spontanément. Il offre son sang depuis 1983 et espère atteindre dans quelque temps son centième don.

Franck est venu donner son plasma à l'EFS de Bourges. Il est donneur depuis 1983. © Radio France - Michel Benoit

La demande est plus forte que l'an dernier dans les hôpitaux et la collecte moins bonne. Sans doute en raison de la canicule. Certains donneurs sont restés chez eux en juin. Près de 200 donneurs de moins en Berry lors de la semaine nationale mi-juin. Outre la peur de l'aiguille, contre laquelle, il n'y a rien à faire, certaines idées pré-conçues existent toujours. Stéphanie Larrère, chargée du développement des collectes, entend souvent : "Je suis du groupe O, donc je n'ai pas besoin de donner. C'est faux ! On a besoin de tout le monde, de 18 à 70 ans".

Une affiche de l'EFS pour inciter au don du sang. © Radio France - Michel Benoit

Si vous souhaitez vous engager, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité et de vérifier les heures d'ouverture des centres de prélèvement, peut-être un peu trop restreintes pour les personnes qui travaillent.

(http://www.ch\-bourges.fr/hopital/informations.php?id\_article=113

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver\-une\-collecte?ville=36000&date\_debut=06/07/2017&date\_fin=28/09/2017&type\_don=