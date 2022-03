Bourges : l'église Notre-Dame amputée de ses vitraux pour plusieurs années

Ces vitraux sont en très mauvais état et risquaient même de s'effondrer. Le démontage sera terminé pour le 11 mars. Ensuite cette entreprise de l'Yonne en fera un bilan sanitaire pour chiffrer les travaux de restauration nécessaires... Ces vitraux ne reviendront pas avant plusieurs années à Bourges : " On pourra sauver tous les panneaux " rassure Laura Calligrafi, de l'entreprise Art Vitrail (près d'Auxerre). " Il y a néanmoins des panneaux qui présentent d'énormes lacunes. Certaines pièces ne seront donc pas sauvables et on devra en refaire de nouvelles. Parfois dans un bâtiment, on peut avoir un côté nord très dégradé et un côté sud en meilleur état. Cela dépend des intempéries et de l'humidité ambiante. Il y a beaucoup de condensation dans une église en fonction des saisons. Cela peut créer des gouttelettes qui ruissellent le long des vitraux et cela peut occasionner des dégâts quand il n'y a pas une aération suffisante. "

Les vitraux avant leur démontage - Mairie de Bourges

Cette première phase de travaux est évaluée à 40.000 euros. Il fallait agir d'urgence mais l'église qui remonte au XIIeme siècle nécessite d'autres travaux d'ampleur pour la consolider. La pierre est également très friable et il faudra sans doute la restaurer avant de poser à nouveau les vitraux lorsqu'ils auront été remis en état.

Laura Calligrafi de l'atelier Art Vitrail, dans l'Yonne © Radio France - Michel Benoit

La facture sera lourde et c'est sur tout l'édifice qu'il va falloir intervenir, insiste Emmanuel Marot, chargé de mission patrimoine à la ville de Bourges. " Ces vitraux étaient plus exposés aux intempéries car la protection extérieure n'existait plus. Cette dépose vise à sécuriser ces oeuvres et à sécuriser le lieu. Ensuite il faudra établir un devis pour chiffrer le coût de la restauration de ces vitraux. Et de fait, ces vitraux remis à neuf ne seront posés à nouveau, que lorsque toute l'armature et la pierre qui les accueillera auront aussi été remis en état. Cela prendra du temps, d'autant qu'il faut une intervention globale sur l'édifice. Cette église Notre-Dame a été construite sur un sol meuble, des marais à l'origine. Il y a un pilier qui s'affaisse et l'ajout des collatéraux à la fin du XVéme, début XVIeme, a encore rajouté du poids sur le bâtiment qui s'affaisse encore plus."

Emmanuel Marot, chargé de mission patrimoine à la ville de Bourges, devant un vitrail du XVéme siècle en bon état de l'église Notre Dame © Radio France - Michel Benoit

Un devis établi en 2009 estimait le coût des travaux à un million d'euros. Autant dire qu'il va falloir s'armer de patience et obtenir des financements complémentaires pour les entreprendre. L'association "Sauvegardons Notre Dame de Bourges " savoure cependant cette première intervention : " La ville ignorait totalement cette église jusqu'à présent. Je suis reconnaissant à l'équipe actuelle d'agir enfin " affirme l'un de ses responsables. La ville de Bourges compte vingt-sept monuments historiques.