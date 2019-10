Bourges : l'état annonce des crédits supplémentaires pour le département du Cher

Bourges, France

13 hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté ont été nommés. Un par région. En Centre Val de Loire, c'est Jean Yves Douchez. Il a pris ses fonctions début septembre et a passé la journée de jeudi à Bourges, à visiter les structures d'aide sociale. Parmi les priorités de l'état : l'insertion des jeunes en rupture, notamment les jeunes bénéficiant de l'aide sociale à l'enfance. Trop arrivent à 18 ans, sans solution : " L'enjeu, c'est que quand un jeune de l'aide sociale à l'enfance arrive à sa majorité, il ne prenne pas un sac à dos pour partir, couper les ponts comme cela arrive trop souvent, explique Jean-Yves Douchez, haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté en région Centre Val de Loire. Sa première décision ne doit pas être de se retrouver à la rue. On doit donc progresser dans leur accompagnement pour ne pas en arriver là."

Cent-quarante jeunes mineurs isolés sont pris en charge dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

La prise en charge des mineurs non accompagnés pose souci. Ces jeunes migrants sont confiés aux départements, à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Leur nombre explose et cela coûte de plus en plus cher aux départements. Dans le Cher, l'aide sociale à l'enfance prend en charge 140 mineurs non accompagnés : c'est quasiment deux fois plus qu'il y a deux ans. La plupart viennent d'Afrique noire. Quarante sont logés à l'hôtel, faute de place. Un coût toujours plus élevé pour le département. Le haut commissaire à la lutte contre la pauvreté annonce des crédits supplémentaires de l'état : " C'est plus de 460.000 euros qui ont été fléchés sur la lutte contre les sorties sèches de l'ASE, indique Jean-Yves Douchez. Cet argent ira aussi l'accueil inconditionnel de proximité et la mobilisation en faveur du retour à l'emploi des allocataires du rsa." Pas sûr que le compte y soit... dans le Cher, ces jeunes migrants sont orientés vers des formations professionnelles avec de très bons résultats, insiste Jérémy Lahierle, conseiller en insertion professionnelle au foyer St-François : " On les amène vers une qualification, notamment un CAP. Il y a un apprentissage de la langue qui est fait. Ils font preuve d'une volonté vraiment remarquable."

L'association St-Francois et Tivoli Initiatives prennent en charge les jeunes mineurs non accompagnés dont le nombre explose dans le Cher, comme ailleurs. © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup trouvent du travail dans le bâtiment ou en cuisine, des métiers en tension. Reste une grosse difficulté : à 18 ans, ils ne peuvent plus être pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. La majorité est un couperet. Jean-Yves Douchez en a conscience : " La grande concertation qui est ouverte aujourd'hui sur le revenu universel d'activité, elle doit poser cette question : aujourd'hui, le rsa, il ne concerne pas les jeunes de moins de 25 ans sauf si ils sont parent isolés, par exemple. Que faudrait-il mettre en place pour ces jeunes ? " Des questions que le parlement tranchera l'année prochaine par une nouvelle loi. Pour que ce pognon de dingue soit mieux dépensé.