Bourges : l'état ne relâche pas la garde cet été

Dans le Cher, une bonne quinzaine d'inspecteurs seront mobilisés pour des contrôles coordonnés. Dans le collimateur : le travail illégal et les conditions sanitaires. La sécurité sera aussi une priorité dans les contrôles des installations accueillant des enfants. Une attention particulière sera portée sur certains secteurs d'activité : le bâtiment, où faute de main d'oeuvre disponible, un recours abusif au détachement de ressortissants européens pourrait tenter certains patrons, et le secteur café, hôtellerie, restauration comme chaque été : " Ce qui revient le plus souvent dans nos constatations, ce sont des défauts de nettoyage " indique Arnaud Bontemps, directeur adjoint à la direction départementale emploi, travail, solidarité et protection des populations du Cher (DDETSPP). " Egalement des défauts de traçabilité. Nous, on tient beaucoup à la traçabilité parce qu'elle nous permet en cas d'exposition d'un public à un pathogène, de remonter la cause et d'identifier si la cause a pu impacter d'autres régions. C'est fondamental. Il y a aussi parfois des questions de conservation. Respecter la bonne température, veiller à la propreté des lieux d'entreposage, à l'abri des nuisibles. Il est très rare d'avoir des défauts majeurs. La fermeture administrative, cela n'arrive pratiquement jamais, ou parfois cela concerne des entreprises liées à une sorte d'économie parallèle. On peut avoir des mesures qui visent à sanctionner des écarts de comportement qui introduisent une concurrence faussée. On enfreint délibérément une règle dans un but purement lucratif et il est nécessaire de punir, mais là encore, c'est assez rare. "

Le préfet du Cher, jean-Christophe Bouvier, souhaite également des contrôles à portée pédagogique pour ne pas frapper plus lourdement des secteurs sinistrés par le Covid. © Radio France - Michel Benoit

Les pouvoirs publics peuvent cibler leurs contrôles en recoupant des informations issues de différentes bases de données, ou à partir de l'historique d'un établissement, mais ils peuvent aussi agir à partir de faits constatés par des consommateurs. Une application en ligne existe. Elle s'appelle Signal Conso : " Signal conso, le principe, c'est de considérer que le consommateur est un lanceur d'alerte " explique Arnaud Bontemps. " Quand on s'est fait avoir par exemple sur le prix d'une marchandise et qu'on n'arrive pas à se faire rembourser alors que c'était remboursable, à grande échelle, quand ça concerne dix ou cent personnes, cela commence à prendre une proportion que les pouvoirs publics ne peuvent pas accepter. On respecte l'anonymat de la personne qui signale. On s'adresse au professionnel qui a accès à ce signalement. Avant même que nous intervenions, il peut corriger lui-même le manquement. C'est arrivé que des personnes, de bonne foi, aient commis une erreur. On oublie par exemple de signaler un prix sur un étal de magasin. Mais parfois, ce sont des signalements d'un tout autre relief par son ampleur et là on se déplacera. " Depuis le début de l'année, les services de la préfecture et la justice ont diligenté 12 opérations Codaf (opérations concertées) dans le Cher. l'inspection du travail a mené de son côté, 88 contrôles.